«Видеть красоту в мелочах»: почему петербуржцы завидуют жителям Мурино

Жителям Мурино повезло: их хмурое утро часто скрашивается неожиданными арт-инсталляциями, оставленными местным таинственным дворником.

Этот «романтичный» работник коммунальной сферы превращает обыденные рабочие будни в искусство, даря горожанам порции позитива.

«Смайлик», «сердце» и «солнышко»: Таинственный художник на службе ЖКХ

На газонах бульвара Менделеева то и дело появляются удивительные композиции: то это «смайлик» из опавшей листвы, то огромное сердце, а недавно — милое «солнышко».

«Ой, как же это мило! Эти дворники просто молодцы, смогли найти романтику даже в обычном рабочем дне», — пишут петербуржцы, восхищаясь креативностью.

Загадочного творца пока не удалось вычислить, но его работы успели покорить сердца горожан.

«Очень красиво и романтично», — отмечают жители.

«Видеть красоту в мелочах»

Эти «инсталляции» — не просто игры с листьями, а настоящее искусство, которое напоминает о том, что «красоту можно видеть в мелочах».

«Так вдохновляют на то, чтобы видеть красоту в мелочах», — признаются люди.

Даже если «ветер наверняка быстро всю задумку исправил», успевшие запечатлеть творения на фото жители ценят этот мимолетный позитив.

«Вот, что значит творческая личность», — восхищаются они.

Петербургские дворники доказали: романтика действительно живет даже в самом обычном рабочем дне.