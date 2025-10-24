Башня Ладоги, построенная дважды: история, которая не сдаётся

Там, где начиналась Русь, стены снова растут из древнего фундамента.

Всего в двух часах езды от Петербурга, на берегу Волхова, где когда-то начинался путь "из варяг в греки", стоит крепость, которую можно назвать живой.

Староладожская — не музей тишины, а строительная площадка времени. Здесь восстанавливают не легенды, а стены, башни и даже утраченные технологии.

От Рюрика до реставраторов

Первая деревянная твердыня на этом месте появилась, по летописям, ещё в IX веке — при Рюрике. Каменную крепость возводили в XII, перестраивали в XV, укрепляли в XVI, теряли и возвращали.

Но нынешняя история началась уже в XX веке, когда археологи и реставраторы решили: крепость можно собрать по крупицам, как мозаику.

Когда гипотезы становятся стенами

В 1970-х по проекту архитектора А. Э. Экка воссоздали две башни — Воротную и Климентовскую. Тогда впервые применили "синтетический метод": недостающие фрагменты стен достраивали по аналогам из других новгородских крепостей.

Решение спорное, но именно оно спасло Ладогу от разрушения и дало крепости новую жизнь.

Новая башня — старый камень

Сегодня работа продолжается. В 2020 году открылась обновлённая Стрелочная башня — почти полностью построенная заново, но с сохранённой кладкой XVI века внутри: новая часть защищает старую от дождя и ветра. А под сводами разместили археологическую экспозицию.

Следующие этапы уже запланированы — исследуют восточное и северо-восточное прясла, готовят реставрацию Тайничной башни.

История, которая продолжается

Старая Ладога — место, где история буквально под ногами. Здесь можно стоять на том же мысу, где когда-то начиналась Русь, и видеть, как прошлое не разрушается, а вырастает заново.

