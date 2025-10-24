Кухня-руина в Петербурге: как Кваренги построил подделку, в которую поверили

В XVIII веке мода на искусственные руины была почти обязательной для парадных парков. Они должны были напоминать о быстротечности времени, о величии, обращённом в пыль. Но архитектор Джакомо Кваренги сделал шаг дальше.

Он спроектировал разрушение, создал здание, которое родилось уже старым. И сделал это с таким вкусом, что даже искусствоведы спустя столетие не сразу поверили: перед ними — рукотворная древность.

Архитектор, который обманул время

Кваренги работал не только с кирпичом, но и с эмоцией. Он использовал настоящие античные фрагменты — мраморные капители, куски карнизов и фриз с гирляндами, найденные в Италии.

А барельефы, созданные скульптором Карло Альбани, специально надкололи и поцарапали, чтобы придать им "достоверность времени". Результат оказался настолько убедительным, что искусствовед Игорь Грабарь писал: "Кваренги построил руину такой чарующей подлинности, что в её поддельность трудно поверить".

Когда подделка становится правдой

Кухня-руина — одно из самых поэтичных мест Екатерининского парка. Фасады с трещинами, кирпичные швы, выветрившийся цвет штукатурки — всё это не следы разрушения, а точный расчёт.

Здесь ничто не случайно: даже трещины нарисованы, чтобы стареть красиво. И, пожалуй, именно поэтому это — одно из самых живых зданий Кваренги: в нём до сих пор есть дыхание времени, которого никогда не было.

Между Концертным залом и зеркалом воды она выглядит так, будто здесь стояла всегда.