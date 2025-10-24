«Кубок Сильнейших» покорён: петербурженка Мария Борисова — абсолютная чемпионка многоборья

Мария Борисова стала абсолютной победительницей в личном многоборье на престижном соревновании «Кубок Сильнейших». В течение последних двух лет спортсменка неоднократно демонстрировала высокий результат, одерживая победу на различных турнирах. За это время в её копилке оказалось свыше двадцати медалей.
Борисова показала лучшие результаты выступив с обручем, мячом, лентой и булавами. Она набрала 119,200 балла.
Выступление Марии стало одним из самых заметных событий турнира. По мнению тренеров, спортсменка сохраняет стабильность на протяжении множества стартов.
Поклонники и коллеги поздравляют гимнастку с крупным успехом и желают ей новых рекордов.
В социальных сетях участники делятся поздравлениями и словами поддержки. Эксперты отмечают, что талант Марии и целеустремлённость уже не раз приносили ей высокие награды.