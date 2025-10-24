Городовой / Общество / «Кубок Сильнейших» покорён: петербурженка Мария Борисова — абсолютная чемпионка многоборья
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В Царском Селе продолжают возвращать к жизни исторические водоёмы: как идёт большая очистка Общество
Нахальство закончилось наручниками: в метро Петербурга арестован мигрант, приставший к школьнице Общество
44 дня на троне: почему Елизавета Петровна переписала правила коронации Общество
Что скрывала земля: на территории Красногвардейского района нашли шведские трубы XVII века Общество
«Эффект гуляния» на Мойке: как первый металлический подвесной мост изменил Петербург Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

«Кубок Сильнейших» покорён: петербурженка Мария Борисова — абсолютная чемпионка многоборья

Опубликовано: 24 октября 2025 16:39
«Кубок Сильнейших» покорён: петербурженка Мария Борисова — абсолютная чемпионка многоборья
«Кубок Сильнейших» покорён: петербурженка Мария Борисова — абсолютная чемпионка многоборья
Городовой ру

Мария Борисова стала абсолютной чемпионкой многоборья на международных соревнованиях «Кубок Сильнейших».

Мария Борисова стала абсолютной победительницей в личном многоборье на престижном соревновании «Кубок Сильнейших». В течение последних двух лет спортсменка неоднократно демонстрировала высокий результат, одерживая победу на различных турнирах. За это время в её копилке оказалось свыше двадцати медалей.

Борисова показала лучшие результаты выступив с обручем, мячом, лентой и булавами. Она набрала 119,200 балла.

Выступление Марии стало одним из самых заметных событий турнира. По мнению тренеров, спортсменка сохраняет стабильность на протяжении множества стартов.

Поклонники и коллеги поздравляют гимнастку с крупным успехом и желают ей новых рекордов.

В социальных сетях участники делятся поздравлениями и словами поддержки. Эксперты отмечают, что талант Марии и целеустремлённость уже не раз приносили ей высокие награды.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».