Минск экспрессом: истории, легенды и знаки удачи города, которые не заметит случайный турист

Один день — это мало, чтобы увидеть весь Минск. Но даже за этот короткий срок можно получить общее ощущение города

Минск — город с богатой историей и множеством интересных мест. Конечно, можно провести в нем неделю, неспешно бродить и изучать каждый уголок. Но время и отпуск, как правило, ограничены.

Но и за один дент можно насытиться впечатлениями по максимуму. Нужен просто удачный маршрут.

Верхний город — сердце исторического Минска

Начать можно с Верхнего города — это старый район, где история видна на каждом шагу. Хотя во время войны центр сильно пострадал, все здания восстановили, и сегодня район живет новой жизнью.

Первое, что стоит увидеть — это Кафедральный собор Сошествия Святого Духа﻿. Это главный православный храм Минска с огромной святыней — иконой Божьей Матери Минской.

А вид с его стен на город и реку Свислочь просто завораживает.

Не далеко — комплекс Монастырь бернардинцев и Костёл святого Иосифа﻿. Сейчас это отель и архив, но здание производит впечатление, а его история уходит в 17 век.

Гостинный двор

Отдельно стоит обратить внимание на Гостиный двор — здание в интересном архитектурном стиле, напоминающее, что Минск всегда был торговым городом.

Рядом стоят городские весы, которые помогут привлечь удачу.

«Говорят, если потереть весы и обойти их три раза, то это принесет удачу в финансовых делах», — пишет туристка.

Старые улицы и атмосферные места

Стоит прогуляться по улице Комсомольская﻿ с домами 19 века, а потом загляните в отель Европа — здание с двухвековой историей, пусть и восстановленное.

Много впечатлений оставит и Дворец Республики — типичное советское здание большого масштаба.

Интересным открытием может стать Дом масонов — музей с атмосферой тайны, рассказывающий про историю театра и музыки.

Любителям шумных мест понравится улица Зыбицкая﻿, современные кафе, бары и тусовки здесь сменяются историями прошлого.

Троицкое предместье — небольшое, но уютное

Этот район часть старого Минска. Здесь тихо, много музеев, кафе и административных зданий. Часто сюда приходят гости и жители за атмосферой средневековой Европы и уютом.

В конце прогулки можно увидеть Большой театр Беларуси — единственный в стране оперный театр.

Загадочный Пищаловский замок и другие места

Пищаловский замок примечателен своей 200-летней историей. Раньше тут был следственный изолятор, сейчас замок пустует. Если хочется чего-то таинственного, стоит поискать экскурсии по этому месту.

Еще один красивый храм — Костёл святого Симеона и святой Елены﻿. Его история трогательная: построен в память о детях владельца. Сейчас храм реставрируют, но даже снаружи он впечатляет.

Главная площадь и символы города

Сегодняшняя Площадь Независимости — это место с мощной советской атмосферой, где собраны важные государственные здания и университет.

Интересной деталью является фонтан, который служит крышей торгового центра.

Напротив вокзала расположены Ворота Минска — две 11-этажные башни. Их считают символическим въездом в город.

Завершение дня в Национальной библиотеке

Национальная библиотека — здание в форме блестящего кристалла и одна из современных достопримечательностей Минска. На 23 этаже есть смотровая площадка с видом на город.