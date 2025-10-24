Петербург против Москвы: где выгоднее арендовать квартиры и сколько ждать окупаемости

Северная столица не так уж и выгодна для инвестиций в недвижимость.

В последние годы многие россияне задумываются об инвестициях в недвижимость. Согласно данным на октябрь 2025 года, ситуация в разных крупных городах страны отличается.

А Петербург лидирует в рейтинге окупаемости квартир в крупных городах.

Сколько в среднем занимает окупаемость квартиры?

По данным РБК Недвижимости и агентства «Этажи», средний срок окупаемости однокомнатной квартиры в городах миллионниках — примерно 14,5 лет. Это много или мало?

Всё зависит от города и цен на жильё.

В каких городах ситуация лучше?

Самое быстрое «возвращение» инвестиций — в Челябинске. Там квартира окупится всего за 13 лет. Средняя цена — 4 миллиона рублей, а аренда — около 25,9 тысяч рублей в месяц.

Это хорошая новость для тех, кто ищет более быстрый возврат.

А в самых долгих по окупаемости городах?

Если говорить о городах с самой долгой окупаемостью, то это Санкт-Петербург.

Тут квартира окупается примерно за 17 лет 10 месяцев, при этом цена — около 8,8 миллиона рублей, а ежемесячная аренда — 41,4 тысячи. Аналогичная картина в Москве и Волгограде: около 17 лет.

В Казани, Уфе и Воронеже — чуть меньше, 16 лет. И это при относительно средних ценах.

Почему такие различия?

Главная причина — разница в стоимости жилья и арендных ставок. В Москве и Санкт-Петербурге цены высокие, а следовательно, и сроки окупаемости больше.

В Челябинске — всё наоборот: дешевле жильё и более доступная арендная плата.

А что еще влияет?

Помимо цен, важен уровень спроса и предложения в конкретном городе, а также экономическая ситуация. Например, если в городе много новостроек или спрос растет, сроки могут меняться.