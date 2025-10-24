В Петербурге показали памятник всем жертвам COVID‑19: каким он получился и где его увидеть

В Санкт-Петербурге представили памятник, посвящённый тем, кто умер из-за пандемии COVID-19. Скульптуру разместят в Саду Милосердия, который расположен в Красногвардейском районе.
Высота памятника превышает 4,5 метра, благодаря чему его будет видно с любой точки сада.
Глава города Александр Беглов сообщил в своём канале в социальной сети, что работа над памятником близится к завершению. Бронзовая скульптура уже прошла процесс литья и сборки в мастерской и находится на финальной стадии подготовки к установке.
Завершение монтажа запланировано на ближайшее время.
Памятник выполнен как символичная композиция, отражающая борьбу врачей за возможность спасти жизни больных.
Монумент станет напоминанием о событиях пандемии и о медработниках, стоявших на передовой. Мемориал займёт своё место в Саду Милосердия, отдавая дань уважения погибшим.