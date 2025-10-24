Городовой / Общество / Не проверка, а донос: как чаще всего россиян наказывают за отсутствие временной прописки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В Царском Селе продолжают возвращать к жизни исторические водоёмы: как идёт большая очистка Общество
Нахальство закончилось наручниками: в метро Петербурга арестован мигрант, приставший к школьнице Общество
44 дня на троне: почему Елизавета Петровна переписала правила коронации Общество
Что скрывала земля: на территории Красногвардейского района нашли шведские трубы XVII века Общество
«Эффект гуляния» на Мойке: как первый металлический подвесной мост изменил Петербург Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Не проверка, а донос: как чаще всего россиян наказывают за отсутствие временной прописки

Опубликовано: 24 октября 2025 15:39
Не проверка, а донос: как чаще всего россиян наказывают за отсутствие временной прописки
Не проверка, а донос: как чаще всего россиян наказывают за отсутствие временной прописки
Городовой ру

Правоохранительные органы, как правило, не инициируют проверку регистрации без сигнала со стороны.

Наиболее частой причиной, по которой граждане России сталкиваются с привлечением к ответственности за отсутствие временной регистрации, становятся жалобы соседей. Об этом юрист Роман Шатов рассказал в беседе с журналистами.

По его словам, инициатива проверить наличие необходимых документов обычно исходит не от полицейских, а от окружающих.

Шатов уточнил, что сотрудники правоохранительных органов редко осуществляют самостоятельные проверки того, оформил ли человек временную регистрацию после переезда в другой регион страны.

Как отметил специалист, обязательство получить временную регистрацию возникает, если гражданин решает провести в новом регионе более трех месяцев.

Если же житель России меняет адрес, не покидая пределы одного субъекта Федерации, к примеру, переезжая внутри Московской области, оформление временной регистрации не требуется.

В этих случаях процедура необязательна.

Ранее стало известно, что покупка недвижимости у граждан пенсионного возраста может быть связана с риском частичной или полной потери средств.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще