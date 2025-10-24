Не проверка, а донос: как чаще всего россиян наказывают за отсутствие временной прописки

Наиболее частой причиной, по которой граждане России сталкиваются с привлечением к ответственности за отсутствие временной регистрации, становятся жалобы соседей. Об этом юрист Роман Шатов рассказал в беседе с журналистами.
По его словам, инициатива проверить наличие необходимых документов обычно исходит не от полицейских, а от окружающих.
Шатов уточнил, что сотрудники правоохранительных органов редко осуществляют самостоятельные проверки того, оформил ли человек временную регистрацию после переезда в другой регион страны.
Как отметил специалист, обязательство получить временную регистрацию возникает, если гражданин решает провести в новом регионе более трех месяцев.
Если же житель России меняет адрес, не покидая пределы одного субъекта Федерации, к примеру, переезжая внутри Московской области, оформление временной регистрации не требуется.
В этих случаях процедура необязательна.
Ранее стало известно, что покупка недвижимости у граждан пенсионного возраста может быть связана с риском частичной или полной потери средств.