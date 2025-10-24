Дом будущего на улице Марата: комфорт, о котором мечтали петербуржцы

В 1909 году на улице Марата появился дом, который опередил своё время. Горячая вода, скрытая электропроводка, прачечные и даже лифты для дров — такое жильё казалось фантастикой.

Дом будущего

Дом построили для Торгово-промышленного товарищества Ф. Г. Бажанова и А. П. Чувалдина по проекту архитектора Павла Алёшина (ему было только 26 лет!).

Здесь впервые применили целый набор технических новинок: железобетонные перекрытия, отопление с циркуляцией, горячую воду, кондиционеры и ватерклозеты. На "чёрных лестницах" стояли лифты для дров, а в подвалах — ледник, прачечные и склады.

Для кого строили

В новом комплексе разместили всё: апартаменты директора с сорока комнатами, квартиры для сотрудников, общежитие для молодых работников. Даже конюшни и коровник предусматривались, чтобы жильцы ни в чём не нуждались.

Архитектура и искусство

Сдержанный фасад скрывал роскошные интерьеры. Беломраморная лестница, бронзовые решётки, камины Ваулина — лишь часть убранства.

В Приёмной установили уникальный майоликовый камин по эскизу Михаила Врубеля, а Большую столовую украшал богатырский фриз Николая Рериха — единственная сохранившаяся роспись гражданского здания работы художника.

После революции

Здесь размещалось бюро "Днепростроя", а в блокаду открылась библиотека имени Чехова. Сегодня в доме работает Детская библиотека истории и культуры Петербурга, а в Белом зале проходят концерты и выставки.