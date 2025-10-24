Золото у Невы: петербуржцы взяли первое место на чемпионате и первенстве мира по ушу

В Китае завершились чемпионат и первенство мира по ушу, где представители Санкт-Петербурга показали выдающиеся результаты.
Среди победителей – Дмитрий Тиунов, который завоевал звание чемпиона мира. Мария Калугина поднялась на высшую ступень пьедестала, завоевав золото.
Кроме них, мастер спорта России Тихон Никитин отличился двумя наградами мирового уровня: ему удалось занять второе и третье места на турнире.
Все петербургские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и достойно выступили среди сильнейших представителей ушу.
Поздравления финалистам и победителям с успешно проведёнными соревнованиями и значимыми достижениями на международной спортивной арене!