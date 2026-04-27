Что было раньше на месте Новой Голландии в Санкт-Петербурге?

На месте Новой Голландии не было никакого острова до начала XVIII века.

До появления Новой Голландии на её месте не было никакого острова — это полностью рукотворное пространство. Оно возникло в начале XVIII века благодаря инженерным усилиям и воле Петра I, который стремился сделать Санкт-Петербург центром судостроения на Балтийском море.

Как появился остров

В 1719 году по приказу Петра I между Невой и рекой Мойкой прорыли два канала — Крюков и Адмиралтейский. Они соединили водные артерии и образовали треугольник суши. На этот остров позже перенесли складские помещения, которые ранее располагались около Адмиралтейства.

Изначально все постройки на острове были деревянными. Здесь хранили корабельный лес, инструменты и материалы для строительства и ремонта судов. В 1732 году Адмиралтейство поручило архитектору Ивану Коробову построить на острове сеть бассейнов и ряд складов для нужд Галерной верфи. К 1738 году здесь возвели восемь сараев для хранения леса.

Почему «Новая Голландия»?

Название острова связано с несколькими факторами:

Голландские кораблестроители. Пётр I приглашал специалистов из Голландии для работы на верфях левого берега Невы. Иностранная речь, каналы с подъёмными мостами и общая атмосфера напоминали императору Голландию.

Способ хранения леса. Первоначально «Голландией» в Санкт-Петербурге называли место около Адмиралтейства, где склады корабельного леса устраивали по голландскому способу — вертикально на торцах. После прорытия каналов склады перенесли на образовавшийся остров, который и получил название «Новая Голландия».

Внешний вид территории. Местность была сильно похожа на голландские верфи.

По легенде, Пётр I любил здесь отдыхать. По его приказу в центре острова выкопали пруд и построили небольшой деревянный «Голландский домик», вокруг которого посадили плодовые деревья. Некоторые исследователи полагают, что это была одна из рабочих резиденций императора.

Дальнейшая история

К началу 1750-х годов деревянные сараи обветшали, и Адмиралтейств-коллегия решила их заменить на каменные постройки. За проект взялся архитектор Савва Чевакинский. Он предложил инновационный способ хранения леса — вертикально, с небольшим наклоном к стене сарая. Это увеличивало циркуляцию воздуха, предотвращало гниение и упрощало отбор брёвен.

Позднее к работе над обликом острова привлекли французского архитектора Жана-Батиста Валлен-Деламота. По его проекту фасады складов оформили в виде аркады из полукруглых проёмов-дверей, а также построили знаменитую арку, переброшенную через канал, соединяющий внутренний бассейн («Ковш») с рекой Мойкой.

В 1829 году по проекту А. Е. Штауберта на западной стрелке острова возвели кольцеобразное здание морской тюрьмы. В народе его прозвали «Бутылкой» из-за круглой формы. Существует мнение, что именно благодаря этому в обиходе появилось выражение «лезть в бутылку».

В 1893 году в северной части острова соорудили «опытовой бассейн» — лабораторию для испытаний моделей кораблей. Под руководством академика А. Н. Крылова здесь исследовали вопросы теории плавучести. В начале XX века в бассейне проверяли крейсер «Аврора». По инициативе Дмитрия Менделеева на острове также создали лабораторию по разработке бездымного пороха.

В годы Первой мировой войны здесь оборудовали самую мощную на тот момент в России радиостанцию морского штаба. С её помощью в ноябре 1917 года большевики вели информационную войну с генералом Красновым.

В советское время Новая Голландия была закрытой зоной, на её территории располагались склады Ленинградской военно-морской базы.

Сегодня Новая Голландия — это культурный парк с историческими зданиями, магазинами, кафе и пространствами для мероприятий.

