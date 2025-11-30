Петербург-2024: привычная пятёрка востребованных профессий перевернулась с ног на голову — на вершине совсем не те, кого ждали

По обновлённым данным hh.ru, в 2025 году на рынке труда Санкт-Петербурга произошли заметные перемены в спросе на массовые профессии. Единственным направлением, сохранившим устойчивую популярность, осталась работа продавцом — вакансии консультантов и кассиров составляют 8% от общего числа объявлений о приёме сотрудников. Остальные позиции в пятёрке лидеров заметно изменились по сравнению с предыдущими годами.
Профессии повара и администратора, ранее часто встречавшиеся среди массовых вакансий (3%), уступили место упаковщикам, комплектовщикам и операторам колл - центров, которые теперь занимают аналогичную долю. Помимо снижения интереса работодателей к поварам и администраторам, уменьшился спрос на услуги водителей и официантов. В 2025 году востребованными стали также курьеры (2% вакансий) и кладовщики (1%), вошедшие в пятёрку популярнейших профессий города.
Эксперты отмечают заметный дефицит желающих работать продавцами - консультантами и кладовщиками: эти специальности характеризуются самым малым соотношением числа резюме к количеству открытых вакансий. На одну позицию продавца - консультанта приходится лишь 1,8 резюме, а на вакансию кладовщика — 2,4. Между тем, на место упаковщика претендуют в среднем 5,2 соискателя, тогда как конкуренция среди курьеров и операторов колл - центра умеренная — соответственно 4,5 и 4,2 резюме на одну вакансию.
Среди изменений этого года специалисты выделяют существенный рост зарплат по ряду профессий. Больше всего за год повысились доходы курьеров — на 28 900 рублей. Разнорабочие стали зарабатывать в среднем на 14 000 рублей больше, а зарплаты водителей увеличились на 13 800 рублей.
Изменения коснулись не только сфер логистики и грузчиков. Менеджеры по продажам, а также сотрудники, работающие с клиентами, улучшили свои доходы в среднем на 13 200 рублей, упаковщики и комплектовщики — на 12 200 рублей. Такие показатели приводятся по итогам третьего квартала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако в целом ситуация на петербургском рынке труда отмечается как усложнившаяся. К октябрю 2025 года общее количество соискателей на массовые вакансии возросло в 1,7 раза по сравнению с сентябрём 2024 года. В сентябре наблюдался также рост числа обращений в службу занятости — работу активно искали 19 тысяч человек, что стало самым высоким показателем за два с половиной года.