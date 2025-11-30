Как отличить поддельное оливковое масло от натурального: в Роскачестве назвали бренды с фальсификатом

Роскачество обнародовало результаты проверки оливкового масла: признаки фальсификации выявлены в семи из пятнадцати исследованных торговых марок. Данные, переданные ТАСС, вскрывают масштабную проблему на рынке — почти половина проверенных образцов не соответствует заявленным характеристикам.
В центре внимания экспертов оказался жирнокислотный состав продукта. Этот метод анализа позволяет с высокой точностью обнаружить примеси дешёвых масел — например, подсолнечного или рапсового, — которые недобросовестные производители добавляют, чтобы снизить себестоимость.
Особенно тревожно, что пять марок, позиционировавших себя как оливковое масло высшего сорта Extra Virgin, попали в список потенциальных фальсификатов. Среди них — Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil и Vesuvio. Ещё два бренда (Columb и Olive Tree), заявленные как смеси масел или сорт Pomace, также содержали не указанные в составе примеси.
На фоне этих данных обнадеживает результат проверки других торговых марок: Filippo Berio, Monini, ITLV, Vegetelle, De Cecco, Olivea и Borges подтвердили подлинность своей продукции.