Куда в Петербурге исчезает «красота»: аналитики наконец объяснили пропажу косметических магазинов

В России наблюдается устойчивое сокращение числа магазинов, специализирующихся на продаже косметики и товаров для ухода. Совокупное количество закрытых магазинов по итогам января — ноября текущего года превысило количество вновь появившихся предприятий второй год подряд. Уже к ноябрю было открыто 2422 новых фирмы, но за тот же период завершили работу 2966.
Эксперт Вероника Скороходова высказывает мнение, что причиной такого явления стала активная миграция рынка в интернет-пространство, а также усиление позиций крупных сетей. К этим факторам добавился рост расходов на закупку продукции и транспортировку, особо заметный в отношении зарубежных товаров.
В Санкт-Петербурге за первые десять месяцев года зафиксировано открытие 55 новых предприятий, связанных с торговлей косметическими товарами, при этом закрылись 72 организации. Эта тенденция укладывается в общероссийские процессы.