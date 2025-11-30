Городовой / Общество / «Пока, увы, дефицит»: в Смольном заявили, что скоро на улицах Петербурга появится больше мигрантов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая Город
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

«Пока, увы, дефицит»: в Смольном заявили, что скоро на улицах Петербурга появится больше мигрантов

Опубликовано: 30 ноября 2025 13:00
мигранты
«Пока, увы, дефицит»: в Смольном заявили, что скоро на улицах Петербурга появится больше мигрантов
Фото: Городовой.ру

Будто бы иностранных специалистов было мало.

В Петербурге по‑прежнему не хватает дворников — штат укомплектован лишь на 80 %. Власти надеются, что ситуацию исправит приток мигрантов, которым теперь запрещено работать курьерами и таксистами. Об этом сообщил председатель Жилищного комитета Денис Удод в эфире радио «Комсомольская правда».

Город активно старается сделать профессию дворника привлекательной. Во‑первых, дважды проиндексировали зарплаты: базовый оклад дворника теперь составляет 65 тысяч рублей без учёта переработок, а механизатор может получать до 99 тысяч.

Во‑вторых, власти вкладываются в инфраструктуру: ремонтируют дворницкие, обновляют технику, а в ряде баз даже оборудуют сауны, чтобы работники могли отогреться в холода. Кроме того, дворникам раздают билеты в театры и кино.

При этом, как отметил Удод, пока говорить о решении кадровой проблемы рано: «Мы делаем всё, чтобы люди к нам шли, но пока, увы, дефицит. Ожидаем приток мигрантов, поскольку для них ограничена работа курьерами. Мы с удовольствием квалифицированных рабочих будем принимать дворниками».

Что касается уборки снега, то превентивная обработка дорог солью помогла снизить количество наледи, несмотря на температурные качели. Однако есть и недочёты: местами соль расходуют с избытком. По словам главы Жилкома, ведётся обучение персонала, чтобы оптимизировать расход реагентов.

На критику о ежедневных тратах в 123 миллиона рублей на снегоуборку чиновник ответил так: «Если пересчитать эту сумму на 1 квадратный метр территории, то это 76 копеек».

Таким образом, Смольный пытается переключить рабочую силу с запрещённых сфер на благоустройство, сочетая рост зарплат с улучшением условий труда. Но пока дефицит кадров сохраняется.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 1
🙀
😿 1
Поделитесь новостью