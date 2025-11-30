Команда дана: Следкому поручили возбудить уголовное дело против застройщика в Ленобласти

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать уголовное расследование по сведениям о нарушениях, связанных с участием граждан в долевом строительстве во Всеволожске. Информация об этом размещена в официальном канале ведомства. В жилом комплексе «А101» покупатели вложили средства в квартиры, однако сдача объектов в эксплуатацию неоднократно откладывалась.
Вследствие переноса сроков многие из дольщиков вынуждены арендовать жильё, ожидая завершения строительства. В Следственном управлении по Ленинградской области проводится соответствующая проверка. За исполнением данного поручения установлен особый контроль в главном управлении Следственного комитета.