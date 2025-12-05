Городовой / Город / Гостиницы и гастрономическая улица: Петербург дал добро на перерождение «Крестов»
Гостиницы и гастрономическая улица: Петербург дал добро на перерождение «Крестов»

Опубликовано: 5 декабря 2025 21:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В новом общественном пространстве планируется обустроить пешеходный променад с арт-объектами и тематические зоны.

В Санкт-Петербурге одобрен проект обновления комплекса «Кресты». Соответствующее решение было принято на заседании городского Совета по охране культурного наследия, где рассматривалась возможность современного использования исторического здания.

Вице-губернатор Николай Линченко сообщил, что план переустройства предусматривает появление двух гостиниц, гастрономической улицы, прогулочной зоны с произведениями искусства и специальных пространств.

Отдельное внимание уделено созданию общественного пространства, доступного для петербуржцев и приезжих.

Комплекс, возведённый в XIX столетии, долгие годы оставался закрытым для обычных жителей города. В связи с грядущими изменениями «Кресты» будут преобразованы в новый центр притяжения.

«Этот уникальный комплекс, построенный ещё в XIX веке, станет новым открытым городским пространством для всех петербуржцев и гостей города.
На протяжении более ста лет комплекс был закрыт для горожан, однако благодаря запланированным преобразованиям мы сможем создать здесь новую точку притяжения», — отметил Николай Линченко.

Ранее сообщалось, что два здания на территории этого ансамбля будут внесены в список объектов выявленного культурного наследия.

Юлия Аликова
