Вы точно проходили мимо этой парадной в Петербурге — и не знали, что за дверью росписи Малевича

На улице Ткачей, недалеко от "Елизаровской", скрывается подъезд, в котором стены выглядят так, будто городское пространство решило стать музеем. Вместо привычной штукатурки — яркая геометрия, плакаты и ощущение авангарда.
Как всё появилось
Эта парадная — часть жилмассива для рабочих-текстильщиков, построенного здесь в 1920-е годы. Сегодня дом известен благодаря художественному оформлению: стены подъезда расписаны абстрактными композициями, стилизованными под супрематизм — направление русского авангарда, связанное с Казимиром Малевичем.
Росписи выполнил художник, проживающий в доме: частная инициатива превратила общий проход в арт-пространство. На стенах также размещены советские плакаты — рекламные и идеологические, создающие контраст между строгой геометрией и бытовыми сюжетами.
Почему это работает
Росписи напоминают городскую память: подъезд советского жилмассива стал площадкой, где прошлое и искусство встречаются в повседневности. Это не музейный проект и не туристический маршрут — именно поэтому место ощущается подлинным.
Стены здесь не останавливают взгляд, а ведут его вверх по лестнице, от пролёта к пролёту. И если смотреть внимательнее, становится ясно: эта парадная — часть большой истории, а не случайный жест.