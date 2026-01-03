Городовой / Город / Вы точно проходили мимо этой парадной в Петербурге — и не знали, что за дверью росписи Малевича
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Горки, лёд и коньки: что петербуржцам не забыть, чтобы каникулы не закончились в травмпункте Город
«Пьянки бесконечные»: как Соседов приходит в себя после длинных новогодних выходных Общество
Как часто петербуржцы зовут «скорую» на новогодних каникулах — цифры неожиданны Город
Петербургский мост, под которым нет ни капли воды: ошибка, чудо или замысел? Город
Смертность до 43%: врач рассказала, кто рискует заразиться опасным грибком Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Праздники Лайфхак
Категории
Общество Спорт Полезное

Вы точно проходили мимо этой парадной в Петербурге — и не знали, что за дверью росписи Малевича

Опубликовано: 3 января 2026 11:15
 Проверено редакцией
Жилой дом
Вы точно проходили мимо этой парадной в Петербурге — и не знали, что за дверью росписи Малевича
Городовой ру

Жилой дом на улице Ткачей стал местом, где авангард вышел за пределы музеев.

На улице Ткачей, недалеко от "Елизаровской", скрывается подъезд, в котором стены выглядят так, будто городское пространство решило стать музеем. Вместо привычной штукатурки — яркая геометрия, плакаты и ощущение авангарда.

Как всё появилось

Эта парадная — часть жилмассива для рабочих-текстильщиков, построенного здесь в 1920-е годы. Сегодня дом известен благодаря художественному оформлению: стены подъезда расписаны абстрактными композициями, стилизованными под супрематизм — направление русского авангарда, связанное с Казимиром Малевичем.

Росписи выполнил художник, проживающий в доме: частная инициатива превратила общий проход в арт-пространство. На стенах также размещены советские плакаты — рекламные и идеологические, создающие контраст между строгой геометрией и бытовыми сюжетами.

Почему это работает

Росписи напоминают городскую память: подъезд советского жилмассива стал площадкой, где прошлое и искусство встречаются в повседневности. Это не музейный проект и не туристический маршрут — именно поэтому место ощущается подлинным.

Стены здесь не останавливают взгляд, а ведут его вверх по лестнице, от пролёта к пролёту. И если смотреть внимательнее, становится ясно: эта парадная — часть большой истории, а не случайный жест.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью