Петербург «пожелтеет»: снегопад и гололёд усложнят в Северной столице дорожную обстановку

В Санкт-Петербурге на 18 ноября установлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с прогнозируемыми осадками и сложными для передвижения условиями на дорогах.
С 5 часов утра до 9 вечера ожидается снег, мокрый снег и образование гололедицы. Эти сведения приводит региональное управление, ссылаясь на информацию Росгидрометцентра.
Жителям города, а особенно водителям, рекомендуется воздерживаться от поездок на собственных автомобилях в этот день, поскольку значительно возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий.
По возможности горожанам советуют выбирать общественный транспорт. Для пешеходов также важно соблюдать осторожность при движении по улицам.
Ранее сведения об ухудшении погодных условий распространило и МЧС. Ожидается, что снег и мокрый снег могут существенно повлиять на ситуацию на дорогах и тротуарах, особенно в утренние и вечерние часы.