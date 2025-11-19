Загадочные факелы Петербурга: что скрывают Ростральные колонны

На набережной Невы, словно стражи, возвышаются величественные Ростральные колонны — неоспоримый символ Санкт-Петербурга.

Их пламенеющие факелы, зажигаемые в особенные дни, манят к себе тысячи туристов, желающих запечатлеть этот зрелищный момент.

История этих гигантов из красного кирпича окутана легендами и интересными фактами, раскрывающими их первоначальное назначение и символику.

Античные корни и петербургское воплощение

Традиция украшать сооружения рострами — носами вражеских кораблей — зародилась в Древнем Риме. Именно там, в IV веке до нашей эры, впервые появились колонны, увенчанные военными трофеями.

Эта идея нашла свое отражение и в Российской империи благодаря французскому архитектору Жану-Франсуа Тома де Томону. Для Ростральных колонн в Петербурге были специально изготовлены «носы», призванные символизировать мощь военно-морских и торговых сил страны.

В процессе работы над проектом, над которым трудились русский каменотёс Самсон Суханов и французские скульпторы, архитектор неоднократно вносил коррективы. Торжественное открытие северной и южной колонн состоялось в 1815 году.

Маяки или портовые фонари?

Одно из интригующих загадок Ростральных колонн — их первоначальное предназначение. Основная версия гласит, что они служили маяками для судов, поскольку неподалеку располагался порт.

Однако, как отмечают некоторые эксперты, в реках обычно не устанавливают такие крупные навигационные конструкции. Более вероятным выглядит использование колонн в качестве портовых фонарей, освещавших прибывающие и отбывающие корабли.

Эволюция огня: от конопляного масла до газовых горелок

Изначально в чашах на вершинах колонн заливали конопляное масло, которое поджигали в темное время суток. Однако этот метод имел свои недостатки: сильный ветер мог задувать пламя, а горящие брызги представляли опасность для прохожих.

В конце XIX века колонны были оснащены электрическими фонарями, но их энергоемкость оказалась слишком высокой.

Более экономичным и эстетичным решением стало использование газовых горелок, установленных в середине XX века, что позволило сохранить живописный вид горящих факелов.

Непрерывное обновление: история реставраций

Ростральные колонны не раз проходили через руки реставраторов:

Конец 1920-х годов: восстановлены утраченные металлические элементы, заделаны выбоины в кирпиче и обновлена штукатурка.

Вторая половина 1940-х годов: после войны проведена масштабная реставрация, исправлены ошибки предыдущих работ, заменены поврежденные металлические детали и частично обновлены площадки для обслуживания.

Конец 1990-х годов: колонны вновь потребовали ремонта. С них удалили накопившуюся за десятилетия сажу и нанесли специальное защитное покрытие.

Скульптурные аллегории: реки или божества?

Каждая колонна украшена двумя скульптурами — мужской и женской фигурами. Изначально архитектор Тома де Томон задумывал их как олицетворение божеств моря и коммерции, учитывая близость здания Биржи и выход Невы в Финский залив.

Однако в народе появилась иная трактовка: фигуры стали ассоциировать с великими русскими реками — Невой, Днепром, Волгой и Волховом.

На самих «рострах» можно разглядеть изображения мифических «водяных», рыб, морских коньков и даже голов крокодилов.

Внутреннее устройство: не только декор

Внутри колонн скрывается каменная винтовая лестница, ведущая к вершине. По стенам проходят газовые трубы, подающие топливо к горелкам.

Уникальность внутреннего устройства в том, что кладка не скрыта штукатуркой, позволяя рассмотреть каждый кирпич, произведенный в начале XIX века.

Торжественное пламя: когда зажигают колонны

Факелы Ростральных колонн зажигают лишь в особенные, торжественные дни — около семи раз в год.

Среди них: Новый год, День полного снятия блокады Ленинграда, День защитника Отечества, День Победы, День рождения Санкт-Петербурга, праздник «Алые Паруса» и День военно-морского флота.

Колонны также могут быть зажжены в честь побед российских спортивных команд на международных соревнованиях.

Интересные факты и городские мифы

Высота колонн достигает 32 метров, а пламя факелов поднимается еще на семь метров.

Северная колонна указывает на Малую Неву, а южная — на Большую.

Изображение одной из колонн на фоне Биржи можно было увидеть на купюрах достоинством 50 тысяч рублей образца 1995 года, а позже — на 50-рублёвых банкнотах.

Среди распространенных заблуждений — представление о том, что до 1885 года колонны служили маяками (они скорее выполняли роль стилизованных портовых фонарей) и что скульптуры олицетворяют именно русские реки (их изначальная символика иная).

Ростральные колонны, видимые и в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Русский ковчег», продолжают оставаться неотъемлемой частью петербургского пейзажа, напоминая о морском величии России и ее богатой истории.