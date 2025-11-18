Где скользит сказка: пять атмосферных катков Петербурга и простые маршруты до каждого

Ощутить настоящую зимнюю сказку можно в разных уголках Северной столицы.

В начале зимы в Санкт-Петербурге начинают работать ледовые катки, которые пользуются популярностью у горожан, предпочитающих проводить время на свежем воздухе.

Уже в декабре 2025 года откроются основные ледовые площадки, и многие жители традиционно спланируют свой досуг на открытом воздухе заранее.

Ледовая площадка у «Флагштока» по-прежнему занимает ведущие позиции по размерам среди городских катков и заявляет о намерении установить мировой рекорд, сообщает Neva.Today.

В сезоне 2025–2026 годов площадь льда здесь достигнет 28 тысяч квадратных метров. Две отдельные территории связаны между собой длинными извилистыми дорожками, создающими живописный маршрут для катания на берегу Финского залива.

Большая площадка для катания ожидает посетителей на Елагином острове: здесь традиционно заливается каток площадью 4 тысячи квадратных метров.

Особую атмосферу придает праздничная ель, которую устанавливают прямо на ледовом поле. Это место собирает семьи и компании друзей, создавая ощущение праздника.

Одним из самых востребованных городских общественных пространств зимой становится «Севкабель Порт». Его каток привлекает гостей великолепными видами на залив и мост, а также современной инфраструктурой.

Ледовое полотно площадью 2,2 тысячи квадратных метров готово единовременно принять до 280 человек и располагает музыкальным сопровождением, световой подсветкой и разнообразными кафе.

Новая Голландия давно стала культовым центром для катания в центре Петербурга. Здесь лед размещается на лужайке, а площадь катка превышает 2 тысячи квадратных метров.

Необычный дух этого исторического пространства и удобное расположение традиционно собирают множество горожан и гостей города.

Желающим провести зиму активно рекомендуется заранее изучить расписание работы ледовых площадок и узнать о правилах их посещения. Это позволит выбрать подходящее время для визита и избежать ненужных хлопот.

Ранее сообщалось, что зима в этом году будет холоднее по сравнению с прошлой.