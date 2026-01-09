«Северная Венеция» в сугробах: петербуржцы обрушили шквал жалоб на неубранные улицы

Новости по теме

Сугробы под надзором: в Петербурге усилили контроль за уборкой снега

Открыточная зима, а под ногами каша: почему петербуржцы недовольны уборкой снега

Первый снег — и на ЗСД вышли на уборку более тридцати дорожных «гигантов»

Сколько петербуржцам заплатят за 12-часовую подработку по уборке улиц от снега: сумма возмутительно маленькая

Проблема с уборкой крыш в Петербурге: сколько работников нужно, чтобы избавиться от наледи за сутки

