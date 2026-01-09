Городовой / Город / «Северная Венеция» в сугробах: петербуржцы обрушили шквал жалоб на неубранные улицы
«Северная Венеция» в сугробах: петербуржцы обрушили шквал жалоб на неубранные улицы

Опубликовано: 9 января 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Жители города направили около 300 обращений за два дня.

Жители Санкт-Петербурга продолжают отмечать трудности, связанные с недостаточной уборкой снега на улицах города.

По сообщениям 78.ru, с 7 января на муниципальном портале «Наш Санкт-Петербург» появилось около 300 обращений, в которых обращается внимание на проблемы с расчисткой дорог, парковочных зон, тротуаров, проходов, а также территорий у жилых домов.

Пешеходы и водители рассказывают о том, что на дорогах и тротуарах сохраняется рыхлый снег, мешающий передвижению, а также увеличивающий риск получения травм.

Людям приходится сталкиваться с затруднённым движением не только в центральных районах, но и на окраинах города.

Ранее отмечалось, что жители города обращали внимание на скользкие участки на крышах зданий, где образовалась наледь.

Автор:
Юлия Аликова
Город
