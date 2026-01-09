«Северная Венеция» в сугробах: петербуржцы обрушили шквал жалоб на неубранные улицы

Жители Санкт-Петербурга продолжают отмечать трудности, связанные с недостаточной уборкой снега на улицах города.
По сообщениям 78.ru, с 7 января на муниципальном портале «Наш Санкт-Петербург» появилось около 300 обращений, в которых обращается внимание на проблемы с расчисткой дорог, парковочных зон, тротуаров, проходов, а также территорий у жилых домов.
Пешеходы и водители рассказывают о том, что на дорогах и тротуарах сохраняется рыхлый снег, мешающий передвижению, а также увеличивающий риск получения травм.
Людям приходится сталкиваться с затруднённым движением не только в центральных районах, но и на окраинах города.
Ранее отмечалось, что жители города обращали внимание на скользкие участки на крышах зданий, где образовалась наледь.
