Официальная символика: в Думе предлагают закрепить кресты на гербе России буквой закона

Вячеслав Володин, руководитель Государственной думы, предложил внести поправки в законодательство, которые требуют формально указать наличие крестов на скипетре и державе в официальном описании герба России, сообщает РБК.
Данную идею одобрили 412 парламентариев. Проект направили для дальнейшего рассмотрения в специализированный комитет нижней палаты.
Председатель Думы подчеркнул, что обсуждение законопроекта пройдёт в максимально короткие сроки. Он особо отметил значение поправок:
«Герб Российской Федерации — это один из символов нашей государственности. Мы должны сделать всё, чтобы не допускать искажений его изображения.
Поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе», — заявил Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, в Госдуме рассмотрели предложение о создании специального счета для хранения средств после покупки жилья.