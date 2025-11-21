Городовой / Город / Официальная символика: в Думе предлагают закрепить кресты на гербе России буквой закона
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подработка со вкусом: петербуржцы всё чаще идут в пищевую промышленность Город
Соперник без крыльев: индийские калао Шанти и Кора в Лензоо штурмовали угощение Город
«Используйте «мертвые» зоны»: как организовать хранение в малогабаритке Общество
Единый тариф в электричках: зеленый свет дан, но поезд перемен еще не тронулся Город
Свинарник на Загребском: петербуржец загадил квартиру и перебрался в коммуналку Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

Официальная символика: в Думе предлагают закрепить кресты на гербе России буквой закона

Опубликовано: 21 ноября 2025 11:59
Официальная символика: в Думе предлагают закрепить кресты на гербе России буквой закона
Официальная символика: в Думе предлагают закрепить кресты на гербе России буквой закона
Городовой ру

Предлагается новая мера, призванная уменьшить количество ошибок при изображении государственной символики.

Вячеслав Володин, руководитель Государственной думы, предложил внести поправки в законодательство, которые требуют формально указать наличие крестов на скипетре и державе в официальном описании герба России, сообщает РБК.

Данную идею одобрили 412 парламентариев. Проект направили для дальнейшего рассмотрения в специализированный комитет нижней палаты.

Председатель Думы подчеркнул, что обсуждение законопроекта пройдёт в максимально короткие сроки. Он особо отметил значение поправок:

«Герб Российской Федерации — это один из символов нашей государственности. Мы должны сделать всё, чтобы не допускать искажений его изображения.
Поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе», — заявил Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, в Госдуме рассмотрели предложение о создании специального счета для хранения средств после покупки жилья.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью