Городовой / Город / Парк Победы на коротком поводке: первый рейд по правилам выгула собак в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подработка со вкусом: петербуржцы всё чаще идут в пищевую промышленность Город
Соперник без крыльев: индийские калао Шанти и Кора в Лензоо штурмовали угощение Город
«Используйте «мертвые» зоны»: как организовать хранение в малогабаритке Общество
Единый тариф в электричках: зеленый свет дан, но поезд перемен еще не тронулся Город
Свинарник на Загребском: петербуржец загадил квартиру и перебрался в коммуналку Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

Парк Победы на коротком поводке: первый рейд по правилам выгула собак в Петербурге

Опубликовано: 21 ноября 2025 13:03
Парк Победы на коротком поводке: первый рейд по правилам выгула собак в Петербурге
Парк Победы на коротком поводке: первый рейд по правилам выгула собак в Петербурге
Городовой ру

Владельцам собак назначили штрафы за прогулки с животными без поводков и намордников.

В городском парке Победы состоялся первый контроль за выполнением новых правил выгула домашних собак, сообщает 78.ru.

Напомним, новые нормы начали действовать в Санкт-Петербурге с 20 ноября 2025 года согласно городскому закону, подписанному губернатором Александром Бегловым.

Теперь владельцы обязаны соблюдать чёткие предписания: использовать поводок и намордник, а также убирать за своими питомцами.

Специалисты провели проверку и напомнили жителям, что несоблюдение установленных правил приведёт к материальной ответственности.

За нахождение животного без поводка в общественном месте владельцу грозит административное взыскание в размере от 2 до 4 тысяч рублей.

Если речь идёт о собаках крупных пород (выше 40 см в холке) или считающихся потенциально опасными, нахождение без намордника и поводка обойдётся их хозяевам дороже. В таком случае сумма штрафа увеличивается и составляет от 3 до 5 тысяч рублей.

Во время рейда сотрудники обратили внимание на женщину, выгуливавшую ретривера без необходимого снаряжения. Нарушение было выявлено, и она получила предупреждение.

Ранее сообщалось, что новые правила коснулись не только намордников и поводков, но и запрета на посещение определённых мест с собаками.

Владельцы питомцев теперь обязаны тщательно следить за чистотой во время прогулок и самостоятельно убирать, если животное оставило загрязнения.

Таким образом, ужесточение правил связано с обеспечением безопасности и поддержанием порядка в общественных пространствах.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью