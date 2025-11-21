Парк Победы на коротком поводке: первый рейд по правилам выгула собак в Петербурге

В городском парке Победы состоялся первый контроль за выполнением новых правил выгула домашних собак, сообщает 78.ru.
Напомним, новые нормы начали действовать в Санкт-Петербурге с 20 ноября 2025 года согласно городскому закону, подписанному губернатором Александром Бегловым.
Теперь владельцы обязаны соблюдать чёткие предписания: использовать поводок и намордник, а также убирать за своими питомцами.
Специалисты провели проверку и напомнили жителям, что несоблюдение установленных правил приведёт к материальной ответственности.
За нахождение животного без поводка в общественном месте владельцу грозит административное взыскание в размере от 2 до 4 тысяч рублей.
Если речь идёт о собаках крупных пород (выше 40 см в холке) или считающихся потенциально опасными, нахождение без намордника и поводка обойдётся их хозяевам дороже. В таком случае сумма штрафа увеличивается и составляет от 3 до 5 тысяч рублей.
Во время рейда сотрудники обратили внимание на женщину, выгуливавшую ретривера без необходимого снаряжения. Нарушение было выявлено, и она получила предупреждение.
Ранее сообщалось, что новые правила коснулись не только намордников и поводков, но и запрета на посещение определённых мест с собаками.
Владельцы питомцев теперь обязаны тщательно следить за чистотой во время прогулок и самостоятельно убирать, если животное оставило загрязнения.
Таким образом, ужесточение правил связано с обеспечением безопасности и поддержанием порядка в общественных пространствах.