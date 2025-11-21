Городовой / Город / Небесный гость на «Путиловской»: первым пришёл голубой поезд
Небесный гость на «Путиловской»: первым пришёл голубой поезд

Опубликовано: 21 ноября 2025 13:42
Специалисты приступили к испытаниям эскалатора.

Ближайшее время принесёт жителям Петербурга новую станцию метро – «Путиловскую». К платформам недавно прибыл первый пробный состав с синими вагонами, а специалисты уже приступили к тестированию эскалаторов, сообщает 78.ru.

Открытие планируется завершить до конца 2025 года.

Станция «Путиловская» будет служить пересадочным узлом на уже действующую станцию «Кировский завод» первой (красной) линии.

Оформление залов для пассажиров выполнено из природных материалов, включая гранит из Сибири и амфиболит, добытый на месторождении «Приполярный».

Вестибюль украшает панно, изготовленное из алюминиевых пластин с нанесённым изображением, посвящённое истории Путиловского завода и различным направлениям его деятельности.

Кроме «Путиловской», в течение ближайших пяти лет в городе появится ещё девять новых станций. В рамках трёхлетней финансовой программы на развитие шестой линии предусмотрено 217 миллиардов рублей.

В 2026 году на строительство планируется направить 51 миллиард рублей.

Автор:
Юлия Аликова
