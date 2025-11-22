Приговор под рифму: в Петербурге судье читали стихи по делу о наркотиках в монтажной пене

Суд в Калининском районе Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор мужчине, который получил 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Решение было связано с обвинением по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.
Правоохранительные органы выяснили, что в конце марта 2025 года обвиняемый обнаружил сверток с запрещённым веществом, который находился в монтажной пене двери парадной одного из домов на Суздальском проспекте.
Согласно материалам дела, неизвестный оставил там наркотики, которые обвиняемый забрал и хранил до задержания сотрудниками полиции.
В ходе суда житель Петербурга полностью признал свою вину, однако пояснил, что не приобретал вещество, а нашёл его.
Весомым моментом заседания стало выступление обвиняемого с авторскими стихами, которые он зачитал перед оглашением приговора.
«… Но, выбор сделан —И весы Фемиды
Не в мою пользу наклонились вновь.
О многом не прошу:
Пока есть во мне силы,
Дать шанс исправить все, почувствовав любовь».
Несмотря на эти слова, решение суда осталось неизменным, и наказание осталось максимально строгим, сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.