Десять лет оказалось мало: когда же, наконец, завершат реставрацию Смольного монастыря

Опубликовано: 21 ноября 2025 13:24
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

Завершение реставрации Смольного монастыря запланировано на начало 2028 года.

Проверка хода восстановительных работ Смольного монастыря в Санкт-Петербурге состоялась при участии городских чиновников.

Как сообщили в администрации, осмотр на объекте провели вице-губернатор Владимир Омельницкий, а также председатель городского комитета по охране памятников Алексей Михайлов.

Руководители оценили текущее состояние не только комплекса, но и территории вокруг него.

Реставрация памятника федерального значения была начата в 2015 году, первый этап включал работы над фасадами и внутренней отделкой собора.

Сейчас внимание специалистов сосредоточено на воссоздании иконостаса главного алтаря. Срок завершения восстановительных мероприятий намечен на начало 2028 года.

В рамках дальнейшей реконструкции запланированы также работы по ремонту кровли, оград и железобетонных конструкций.

Особое значение уделяется сохранности исторического облика архитектурного ансамбля. Представители администрации сообщили, что восстановление будет идти поэтапно.

Как стало известно ранее, эксперты утвердили положительное заключение на проект реставрации станции метро «Автово» в Санкт-Петербурге. Это решение позволит приступить к обновлению одного из важнейших объектов городской транспортной системы.

Юлия Аликова
