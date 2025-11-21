Десять лет оказалось мало: когда же, наконец, завершат реставрацию Смольного монастыря

Проверка хода восстановительных работ Смольного монастыря в Санкт-Петербурге состоялась при участии городских чиновников.
Как сообщили в администрации, осмотр на объекте провели вице-губернатор Владимир Омельницкий, а также председатель городского комитета по охране памятников Алексей Михайлов.
Руководители оценили текущее состояние не только комплекса, но и территории вокруг него.
Реставрация памятника федерального значения была начата в 2015 году, первый этап включал работы над фасадами и внутренней отделкой собора.
Сейчас внимание специалистов сосредоточено на воссоздании иконостаса главного алтаря. Срок завершения восстановительных мероприятий намечен на начало 2028 года.
В рамках дальнейшей реконструкции запланированы также работы по ремонту кровли, оград и железобетонных конструкций.
Особое значение уделяется сохранности исторического облика архитектурного ансамбля. Представители администрации сообщили, что восстановление будет идти поэтапно.
