Следствие воссоздало роковой миг: в каком положении был Тальков, когда прозвучал выстрел

Материалы следствия, которые появились у РИА Новости, подтвердили: Валерий Шляфман произвёл выстрел, приведший к гибели Игоря Талькова, а причастность Игоря Малахова исключена.
Позу певца в момент трагедии удалось точно смоделировать экспертом, а взаимное расположение его руки и револьвера воспроизводилось на фото с разных ракурсов, с использованием лазерной техники для определения траектории пули.
В материалах экспертизы отмечается:
«Смертельное ранение Талькову могло быть причинено только когда он находился в положении присев, нагнувшись вперёд с вытянутой перед собой несколько приподнятой рукой и развёрнутой вперёд ладонью»
Также эксперты вынесли заключение по роли концертного директора певицы Азизы. Согласно документам, Малахов не мог произвести этот выстрел.
Следственный эксперимент позволил однозначно определить: выстрел был произведён Шляфманом.
Ранее было установлено, что Тальков погиб после ранения из револьвера старого образца, модели 1895 года («Наган»). Инцидент произошёл 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
В ходе конфликта из-за порядка выступлений Шляфман, по данным суда, испытывал враждебность к Игорю Малахову и попытался выстрелить в него.
Когда Малахову удалось уклониться, пуля смертельно ранила певца. В результате разбирательства выяснилось, что оружие принадлежало Малахову, однако по свидетельствам очевидцев и выводам специалистов, именно Шляфман выхватил револьвер и выстрелил.
Суд вынес заочный приговор Валерию Шляфману — 13 лет колонии общего режима.
Шляфман покинул Россию в 1992 году и уехал в Израиль. В январе 2022 года он был заочно арестован на территории России.