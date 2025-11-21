Новые правила для собачников в Петербурге: что попало под запрет и где рискуете нарушить правила, просто выгуливая пса

В Петербурге с 20 ноября действуют новые нормы, устанавливающие требования для владельцев собак. Среди основных изменений — запрет на посещение массовых мероприятий вместе с животным, независимо от его породы и размеров. Это касается всех публичных собраний.
Правила также регулируют содержание домашних собак на участках частных домов. Владелец обязан обеспечить надежное ограждение, способное не позволить собаке покинуть территорию.
На заборе обязательно нужно закрепить предупреждающую надпись о наличии животного, сообщает РБК Петербург.
Дополнительно установлены требования к выгулу: теперь все собаки должны быть на поводке при выходе за пределы участка.
Для крупных или потенциально опасных пород предписано использование намордника в дополнение к шлейке или ошейнику. Нарушение этих требований грозит административной ответственностью.
Ранее сообщалось, что собака бойцовской породы и ее хозяин накинулись на петербурженку.