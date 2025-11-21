Новые правила для собачников в Петербурге: что попало под запрет и где рискуете нарушить правила, просто выгуливая пса

Новости по теме

Поводок под протокол: глава СК затребовал доклад о проверке отлова собак в Ленобласти

Перейти

Выплата или намордник: в Госдуме взялись за владельцев агрессивных собак

Перейти

Рухнувший столб на Масленице: кто несет ответственность за безопасность на массовых мероприятиях

Перейти

Аромат дома — приговор для хвостатых: аромадиффузоры могут навредить кошкам и собакам

Перейти

Порог чувствительности: почему 37,2 у женщины — норма, а у мужчины — повод для завещания

Перейти