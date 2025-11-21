Городовой / Город / Открыточная зима, а под ногами каша: почему петербуржцы недовольны уборкой снега
Опубликовано: 21 ноября 2025 11:57
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Жители Санкт-Петербурга отмечают сложные условия передвижения по городу из-за обледенелых тротуаров и нерасчищенных парковочных зон.

В Санкт-Петербурге прошёл первый значительный снегопад. Уже в тот же день и на следующий горожане делились в соцсетях видео прогулок, катания на свежем снегу и фигур, слепленных из сугробов.

Но эмоции быстро сменились на критику — начались массовые жалобы на неубранные тротуары и дворы.

Платформа для обращений городских жителей зафиксировала множество заявлений со всех уголков города, сообщает Neva.today.

Владельцы автомобилей рассказывают о неочищенных парковках, а пешеходы — о скользких дорожках: сложности испытывают жители Московского, Петроградского, Пушкинского, Невского, Красносельского и других районов.

На лестнице у дома на Шлиссельбургском проспекте, 36, по словам жильцов, снег до сих пор не убран, и обслуживания дома они не дождались.

Сотрудники уборочных служб начали выходить на отдельные участки, тем не менее работы идут медленно. Как уточнили в городской службе благоустройства, внутренние территории должны очищаться с интервалом раз в трое суток.

Ранее сообщалось, что в городе ожидается новый снегопад — это может произойти уже в понедельник. Ближайшие выходные будут сопровождаться плюсовой температурой, после чего из-за заморозков ожидается образование наледи на проезжей части и пешеходных дорожках.

Юлия Аликова
