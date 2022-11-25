Певица Азиза

Жизнь певицы сильно изменилась.
Певица была неосторожна.
Среди них актеры, музыканты и режиссеры.
Пластические операции буквально изувечили тело блондинки.
В счастливый союз влюбленных никто не верил из-за их разницы в возрасте.
Певица взлетела на Олимп славы после исполнения новой песни Ильи Резника.
Поэт отбился от голословного высказывания, автором которого его сделали.
Певица как будто отмолила свои грехи за события давних лет.
Таким образом певица может сводить старые счеты.
Две женщины превратили эфир передачи в балаган.
Эстрадная певица в 1991 году потеряла ребенка, друга и любимого мужчину.
Стоило снять совместный клип, как поклонники тут же поженили молодых артистов.
Роковой выпуск популярного шоу чуть не разрушил отношения близких людей.
Певица рассказала об отношениях с наследником артиста, убийство которого оборвало ее звездную карьеру.
Жизнь эстрадной артистки перевернулась с ног на голову в 2015 году.
Непростая судьба яркой певицы лишила ее радости материнства.
Певица пережила долгие годы забвения после гибели культового исполнителя.
Певица отметила, что оплата за участие в телешоу — нормальная международная практика.
Певица первый раз пошла к венцу в 57 лет, но теперь может это повторить с другим.
Артистка намерена вернуться к своему бывшему возлюбленному.