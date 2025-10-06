День, когда Россия потеряла Талькова: чем запомнилось 6 октября в истории Петербурга

День, когда менялись имена и судьбы города.

Шестое октября стало для Петербурга датой, отмеченной как значительными культурными и градостроительными изменениями, так и трагическими происшествиями, оставившими след в истории города.

1892: Ломоносов обретает памятник, а Чернышев — новое имя

Как пишет Петербург24, в этот день на Чернышевской площади был открыт памятник Михаилу Васильевичу Ломоносову, созданный по модели скульптора Пармена Забелло.

Позднее, в августе 1948 года, площадь и мост через Фонтанку, носившие имя Чернышева, были переименованы в Ломоносова, увековечив память великого ученого.

1923: город обретает новые имена

Октябрь 1923 года ознаменовался масштабным переименованием городских магистралей. Екатерининский канал стал каналом Грибоедова, Знаменская улица — улицей Восстания, Рождественские улицы — Советскими (с 1-й по 10-ю).

Как пишет panevin, 1-12 Роты и Заротная улица получили имена 1-13 Красноармейские. Благовещенская и Покровская площади стали площадями Труда и писателя Тургенева соответственно.

1975: из перекрестка в площадь

6 октября 1975 года, было присвоено название Светлановской площади, которая до революции представляла собой перекресток Выборгского шоссе и Муринского проспекта.

1991: трагедия в «Юбилейном»

В этот день во Дворце спорта «Юбилейный» произошла трагедия — был застрелен певец Игорь Тальков.

«Врачи скорой помощи констатировали смерть певца. Пуля, пробив левую ладонь и предплечье, задела сердце и легкое», — сообщалось позднее.

Первоначально подозрение в убийстве пало на охранника певицы Азизы — Малахова, и он был осужден. Однако, в апреле 1992 года экспертиза установила, что убийцей был директор Талькова — Валерий Шляфман.