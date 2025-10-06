Городовой / Общество / Миф или правда: увидели ли Менделеев таблицу периодических элементов во сне
Миф или правда: увидели ли Менделеев таблицу периодических элементов во сне

Опубликовано: 6 октября 2025 09:30
Менделеев арт
Миф или правда: увидели ли Менделеев таблицу периодических элементов во сне
Фото: Городовой.ру

И как сам ученый относился к этому утверждению?

История о том, что Дмитрий Менделеев «увидел во сне» свою знаменитую таблицу, до сих пор кочует из школьных учебников в популярные передачи. Но на самом деле это миф, который сам учёный ненавидел.

Как всё было на самом деле

К середине 1860-х годов Менделеев работал над «Основами химии» и пытался упорядочить хаотичный список известных элементов. Его метод больше напоминал карточный пасьянс: он выписывал данные об элементах на карточки и перекладывал их десятки раз, пока свойства не складывались в повторяющиеся ряды.

Так родилась система, где появились даже пустые места под будущие открытия — галлий, скандий и германий. В архивах сохранились три черновые версии таблицы, что полностью рушит романтическую историю «озарения за одну ночь».

Откуда пошёл миф

Фразу о сне Менделееву приписали позже. Большую роль сыграл его друг, геолог Александр Иностранцев. В воспоминаниях, опубликованных спустя полвека, он рассказывал студентам, будто учёный задремал над бумагами, а проснувшись, увидел готовую схему. Версия была настолько эффектной, что быстро обросла популярностью.

Реакция самого Менделеева

Учёного подобные байки раздражали. По воспоминаниям писательницы Ольги Озаровской, он говорил:

«Я над ней двадцать лет думал, а вы думаете, сидел, задремал — и готово». Для него было принципиально важно показать: периодический закон — это не чудо, а результат упорной научной работы, пишет Sport24.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
