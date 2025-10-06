Как засияла Москва при Собянине: когда столицу России начнут украшать к Новому году

В столице подготовка к праздникам начнётся заранее. Первые новогодние украшения появятся уже к 25 ноября, а основные площади и улицы Москвы засияют к 14 декабря.
Традиционно первыми нарядят торговые центры — они украсят фасады и установят ёлки к «чёрной пятнице». Затем очередь дойдёт до гостиниц, офисов и парков. К началу декабря коммунальные службы займутся иллюминацией улиц и площадей.
Главные локации — Красная, Соборная, Манежная и Театральная площади, Тверская улица, парк Горького, Поклонная гора, ВДНХ и Зарядье. Здесь будут ярмарки, концерты, катки и инсталляции. Центральную ёлку традиционно установят в Кремле, на Соборной площади.
Праздничное оформление простоит до середины января, а иллюминацию в центре оставят до марта 2026 года.