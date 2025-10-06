Городовой / Общество / Как засияла Москва при Собянине: когда столицу России начнут украшать к Новому году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вьетнам для «своих»: где там магазины «Пятерочка» и курорты, как в Анапе, но с пальмами Общество
Невский проспект теперь «безвкусный»: с каждым днем число ресторанов падает Общество
«Рабство нынче не в моде»: петербуржцы выясняют, как зумеры меняют правила игры на российском рынке труда Общество
Миллионы россиян не смогут попасть в безвизовый Китай: таможенник первым делом посмотрит на одну пометку в загранпаспорте Общество
Миф или правда: увидели ли Менделеев таблицу периодических элементов во сне Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

Как засияла Москва при Собянине: когда столицу России начнут украшать к Новому году

Опубликовано: 6 октября 2025 09:00
Новогодняя Москва
Как засияла Москва при Собянине: когда столицу России начнут украшать к Новому году
Фото: Городовой.ру

Сотни тысяч туристов стекаются в Белокаменную на праздники.

В столице подготовка к праздникам начнётся заранее. Первые новогодние украшения появятся уже к 25 ноября, а основные площади и улицы Москвы засияют к 14 декабря.

Традиционно первыми нарядят торговые центры — они украсят фасады и установят ёлки к «чёрной пятнице». Затем очередь дойдёт до гостиниц, офисов и парков. К началу декабря коммунальные службы займутся иллюминацией улиц и площадей.

Главные локации — Красная, Соборная, Манежная и Театральная площади, Тверская улица, парк Горького, Поклонная гора, ВДНХ и Зарядье. Здесь будут ярмарки, концерты, катки и инсталляции. Центральную ёлку традиционно установят в Кремле, на Соборной площади.

Праздничное оформление простоит до середины января, а иллюминацию в центре оставят до марта 2026 года.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще