Городовой / Общество / Когда приезжать в Петербург, чтобы увидеть гирлянды: до новогодней сказки остались считаные недели
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кино-детектив: угадай фильм по признанию в любви, которое растопило миллионы сердец Общество
«Я вернулся в мой город, знакомый до слез»: Петербург Есенина — от первого поезда до последней гостиницы Общество
Молодой картофель в микроволновке: секрет быстрого и вкусного ужина от шеф-повара Общество
Ароматы ванили, нас с тобою пленили: почему у некоторых людей сильно пахнет изо рта Общество
Маасдам из «Пятерочки» с непроизносимым названием: обзор россиянки на LiebenDorf Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Когда приезжать в Петербург, чтобы увидеть гирлянды: до новогодней сказки остались считаные недели

Опубликовано: 5 октября 2025 14:00
Новогодний Петербург
Когда приезжать в Петербург, чтобы увидеть гирлянды: до новогодней сказки остались считаные недели
Фото: Городовой.ру

Украшение города уже распланировано.

В этом году праздничное оформление Северной столицы стартует 11 ноября. Именно с этого дня подрядчики начнут развешивать гирлянды, устанавливать световые композиции и новогодние ели. Полностью город должен быть украшен к 12 декабря, а демонтируют всё только к концу марта 2026 года.

На украшение Петербурга выделили почти 100 миллионов рублей. Деньги пойдут на световые арки, звёзды, гирлянды на мостах и фасадах, консольные композиции вроде «Хрустального звона» и «Вьюги», а также на натуральные и искусственные ели.

Итого: месяц на монтаж, почти четыре месяца город будет сиять огнями, а бюджету это обойдётся в 98,6 миллиона, отмечает DP.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще