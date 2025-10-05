Когда приезжать в Петербург, чтобы увидеть гирлянды: до новогодней сказки остались считаные недели

В этом году праздничное оформление Северной столицы стартует 11 ноября. Именно с этого дня подрядчики начнут развешивать гирлянды, устанавливать световые композиции и новогодние ели. Полностью город должен быть украшен к 12 декабря, а демонтируют всё только к концу марта 2026 года.

На украшение Петербурга выделили почти 100 миллионов рублей. Деньги пойдут на световые арки, звёзды, гирлянды на мостах и фасадах, консольные композиции вроде «Хрустального звона» и «Вьюги», а также на натуральные и искусственные ели.

Итого: месяц на монтаж, почти четыре месяца город будет сиять огнями, а бюджету это обойдётся в 98,6 миллиона, отмечает DP.