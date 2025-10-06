Затужите пояса: товары с Ozon и Wildberries теперь хотят обложить НДС

Минфин подкинул новый сюрприз: все покупки на маркетплейсах, если они везутся из-за границы, собираются обложить налогом на добавленную стоимость. Законопроект уже выложили на общественное обсуждение.
Как это будет работать
- С 2027 года ставка составит 5 %.
- В 2028-м поднимут до 10 %.
- В 2029-м — до 15 %.
- С 2030 года — полноценные 20 %.
Платить будут либо иностранные продавцы, либо сами маркетплейсы, если они торгуют зарубежным товаром. Ограничение по сумме покупки сохранится — налог возьмут только в пределах действующих норм беспошлинного ввоза.
Впрочем, в конечном счете всегда платит покупатель, ведь все затраты закладываются в стоимость.
Зачем это делают
Минфин рассчитывает закрыть дыру в бюджете и заставить трансграничную торговлю играть по тем же правилам, что и локальный рынок. Публичное обсуждение инициативы продлится до 23 октября, передает «Парламентская Газета».
Что дальше
Если закон примут, то привычные «дешёвые находки» с маркетплейсов станут ощутимо дороже. А с 2030 года — ровно настолько же, как и товары в обычных магазинах.