Городовой / Общество / Затужите пояса: товары с Ozon и Wildberries теперь хотят обложить НДС
Затужите пояса: товары с Ozon и Wildberries теперь хотят обложить НДС

Опубликовано: 6 октября 2025 08:30
маркетплейс
Затужите пояса: товары с Ozon и Wildberries теперь хотят обложить НДС
Фото: Городовой.ру

Новая мера коснется не всех позиций.

Минфин подкинул новый сюрприз: все покупки на маркетплейсах, если они везутся из-за границы, собираются обложить налогом на добавленную стоимость. Законопроект уже выложили на общественное обсуждение.

Как это будет работать

  • С 2027 года ставка составит 5 %.
  • В 2028-м поднимут до 10 %.
  • В 2029-м — до 15 %.
  • С 2030 года — полноценные 20 %.

Платить будут либо иностранные продавцы, либо сами маркетплейсы, если они торгуют зарубежным товаром. Ограничение по сумме покупки сохранится — налог возьмут только в пределах действующих норм беспошлинного ввоза.

Впрочем, в конечном счете всегда платит покупатель, ведь все затраты закладываются в стоимость.

Зачем это делают

Минфин рассчитывает закрыть дыру в бюджете и заставить трансграничную торговлю играть по тем же правилам, что и локальный рынок. Публичное обсуждение инициативы продлится до 23 октября, передает «Парламентская Газета».

Что дальше

Если закон примут, то привычные «дешёвые находки» с маркетплейсов станут ощутимо дороже. А с 2030 года — ровно настолько же, как и товары в обычных магазинах.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
