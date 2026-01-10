Петербуржцев испытали небеса: в Пулково меняется расписание рейсов

В Санкт-Петербурге возможно изменение расписания отправлений из Пулково из-за ухудшения погодных условий. Об этом 78.ru сообщили представители аэропорта. Несмотря на сильный снегопад, воздушная гавань продолжает обслуживать рейсы.
Для обеспечения безопасности работников и пассажиров проводится очистка взлетно-посадочных полос и стоянок авиационной техники от снега и наледи.
Командиры экипажей самостоятельно принимают решения о взлёте и посадке самолётов. Некоторые авиарейсы были перенаправлены в другие города.
Существует вероятность дальнейших изменений в графике, поскольку московский аэропорт Шереметьево останется закрытым для приёма лайнеров до 10:00.
Как ранее стало известно, отправления из Петербурга в столицу сталкиваются с массовыми задержками по метеорологическим причинам.
Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями в режиме онлайн и учитывать изменения при планировании поездок.
