Опубликовано: 10 января 2026 12:14
 Проверено редакцией
Петербуржцев испытали небеса: в Пулково меняется расписание рейсов
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В аэропорту ведутся работы по уборке снега и наледи с взлетно-посадочных полос и перронов.

В Санкт-Петербурге возможно изменение расписания отправлений из Пулково из-за ухудшения погодных условий. Об этом 78.ru сообщили представители аэропорта. Несмотря на сильный снегопад, воздушная гавань продолжает обслуживать рейсы.

Для обеспечения безопасности работников и пассажиров проводится очистка взлетно-посадочных полос и стоянок авиационной техники от снега и наледи.

Командиры экипажей самостоятельно принимают решения о взлёте и посадке самолётов. Некоторые авиарейсы были перенаправлены в другие города.

Существует вероятность дальнейших изменений в графике, поскольку московский аэропорт Шереметьево останется закрытым для приёма лайнеров до 10:00.

Как ранее стало известно, отправления из Петербурга в столицу сталкиваются с массовыми задержками по метеорологическим причинам.

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями в режиме онлайн и учитывать изменения при планировании поездок.

Автор:
Юлия Аликова
