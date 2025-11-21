Большая реставрация на «Автово»: как эксперты вернут подземному дворцу прежнее сияние

В Санкт-Петербурге одобрили проект по восстановлению станции метро «Автово». Документ с экспертизой был опубликован на сайте администрации.
Проект предусматривает ремонт внешних и внутренних элементов сооружения. Среди запланированных работ — восстановление фасада, стилобата, а также обновление штукатурки, декоративных элементов, барельефов, облицовки, дверей и осветительных приборов.
Помимо этого специалисты займутся ремонтом бетонных частей, ограды и кровли.
В Петербурге продолжает расширяться система метро: сейчас ведётся строительство новой линии. Уже в следующем году планируют открыть две её первые станции.
Обеспечивать работу новой линии на начальном этапе будет электродепо «Автово».