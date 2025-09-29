Городовой / Город / Не только административный центр: Московский райсовет как памятник конструктивизма Петербурга
Не только административный центр: Московский райсовет как памятник конструктивизма Петербурга

Опубликовано: 29 сентября 2025 17:45
Московский райсовет
Его цилиндрический зал и курдонёр делают фасад по-настоящему уникальным.

На Московском проспекте, ровно посередине между площадями Сенной и Победы, возвышается здание райсовета — один из самых выразительных памятников ленинградского конструктивизма 1930-х годов.

Построенный архитекторами Игорем Фоминым, Валетнтином Даугулем и Борисом Серебровским, он до сих пор выделяется на фоне застройки Московского проспекта.

Архитектурные особенности

Комплекс соединяет в себе строгость конструктивизма и декоративные акценты ар-деко. В его основе — необычное сочетание форм: продольный трёхэтажный корпус и массивный цилиндрический объём с куполом, где разместился зрительный зал.

Сегодня купол имеет плоскую форму, но изначально он был коническим, что придавало зданию ещё более футуристичный вид.

Особое внимание привлекает цилиндр: внутри него лестница свободно "парит", не соприкасаясь со стенами. По наружному периметру корпуса располагались отделы, объединённые круговыми галереями вокруг застеклённого атриума.

Симметрия и асимметрия

Главный корпус со строгими горизонтальными линиями окон подчеркивает функциональность постройки. Но архитекторы добавили динамики: угловые балконы правого крыла и упрощённый портик главного входа нарушают симметрию, делая фасад выразительнее.

Значение

Здание Московского райсовета — редкий пример того, как в ленинградском конструктивизме строгие линии и функциональные решения обогащались приёмами ар-деко.

Оно стало не только символом эпохи индустриального оптимизма, но и продолжает служить по своему прямому назначению — здесь по-прежнему располагается администрация Московского района Петербурга.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
