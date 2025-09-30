Тайна «потемкинских деревень»: что скрывал князь Потемкин на самом деле

Потемкин сделал многое для развития южных территорий России, и его заслуги нельзя сводить к политическим играм.

Князь Григорий Потемкин — одна из самых ярких личностей в истории России XVIII века. Этот человек сыграл свою роль в развитии новых территорий, особенно Крыма и Новороссии.

Но вокруг его имени до сих пор ходит много легенд. Самая известная — история так называемых «потемкинских деревень».

Это выражение стало синонимом бутафории, когда нужно создать впечатление. Но что же на самом деле стоит за этим мифом?

Путешествие Екатерины II в Крым

В 1787 году императрица Екатерина II вместе с большой свитой отправилась на юг — в недавно присоединенные к России земли Крыма и Таврии.

Целью поездки была не только проверка того, как идут дела на новых территориях, но и демонстрация мощи России.

Во время этой поездки Екатерина побывала в Херсоне, где ей презентовали Черноморский флот — одно из достижений именно Потемкина, пишет Окно в Россию.

Также была основана новая крепость и город Екатеринослав (ныне Днепр), который Потемкин планировал сделать столицей Новороссии. Императрица и ее свита остались довольны увиденным.

Откуда взялся миф о потемкинских деревнях?

Еще до путешествия по придворным кругам шли слухи о Потемкине как о человеке показушном и расточительном. Эти слухи подогревали соперники, которые не хотели, чтобы он был у власти.

А легенда о фальшивых деревнях впервые появилась не в России, а в Европе.

В 1797 году саксонский дипломат Георг Гельбиг опубликовал книгу, где рассказал, что Потемкин задумал создать специально бутафорские деревни для обмана Екатерины, пишет КП.

По его словам, строили лишь фасады домов, крестьяне и скот специально завозились туда, чтобы создать иллюзию процветания.

Эти рассказы быстро распространились среди европейцев и стали символом «обмана» России.

Что говорит история?

Современные историки считают, что эта легенда сильно преувеличена или даже выдумана. На самом деле Потемкин действительно тщательно и серьезно развивал регион.

Князь строил города, здания, порты и дороги, развивал хозяйство, пишет livingheritage.ru.

Почему же возник миф? Возможно, причина в том, что Потемкин перестарался перед приездом императрицы: дома были свежевыкрашенными, а крестьяне надевали самую лучшую одежду.

Это выглядело очень эффектно, но не было обманом, скорее — хорошей подготовкой к важному визиту.

Зачем нужен был миф о потемкинских деревнях?

Эта история была удобна для тех, кто хотел критиковать Россию. В Европе существовали стереотипы о русской власти как бюрократической и показушной.