Тайна «потемкинских деревень»: что скрывал князь Потемкин на самом деле

Опубликовано: 30 сентября 2025 14:00
Григорий Потемкин
Global Look Press / Vladimir Boiko / Russian Look

Потемкин сделал многое для развития южных территорий России, и его заслуги нельзя сводить к политическим играм.

Князь Григорий Потемкин одна из самых ярких личностей в истории России XVIII века. Этот человек сыграл свою роль в развитии новых территорий, особенно Крыма и Новороссии.

Но вокруг его имени до сих пор ходит много легенд. Самая известная история так называемых «потемкинских деревень».

Это выражение стало синонимом бутафории, когда нужно создать впечатление. Но что же на самом деле стоит за этим мифом?

Путешествие Екатерины II в Крым

В 1787 году императрица Екатерина II вместе с большой свитой отправилась на юг — в недавно присоединенные к России земли Крыма и Таврии.

Целью поездки была не только проверка того, как идут дела на новых территориях, но и демонстрация мощи России.

Во время этой поездки Екатерина побывала в Херсоне, где ей презентовали Черноморский флот одно из достижений именно Потемкина, пишет Окно в Россию.

Также была основана новая крепость и город Екатеринослав (ныне Днепр), который Потемкин планировал сделать столицей Новороссии. Императрица и ее свита остались довольны увиденным.

Откуда взялся миф о потемкинских деревнях?

Еще до путешествия по придворным кругам шли слухи о Потемкине как о человеке показушном и расточительном. Эти слухи подогревали соперники, которые не хотели, чтобы он был у власти.

А легенда о фальшивых деревнях впервые появилась не в России, а в Европе.

В 1797 году саксонский дипломат Георг Гельбиг опубликовал книгу, где рассказал, что Потемкин задумал создать специально бутафорские деревни для обмана Екатерины, пишет КП.

По его словам, строили лишь фасады домов, крестьяне и скот специально завозились туда, чтобы создать иллюзию процветания.

Эти рассказы быстро распространились среди европейцев и стали символом «обмана» России.

Что говорит история?

Современные историки считают, что эта легенда сильно преувеличена или даже выдумана. На самом деле Потемкин действительно тщательно и серьезно развивал регион.

Князь строил города, здания, порты и дороги, развивал хозяйство, пишет livingheritage.ru.

Почему же возник миф? Возможно, причина в том, что Потемкин перестарался перед приездом императрицы: дома были свежевыкрашенными, а крестьяне надевали самую лучшую одежду.

Это выглядело очень эффектно, но не было обманом, скорее хорошей подготовкой к важному визиту.

Зачем нужен был миф о потемкинских деревнях?

Эта история была удобна для тех, кто хотел критиковать Россию. В Европе существовали стереотипы о русской власти как бюрократической и показушной.

Легенда превосходно вписалась в картину, которую рисовали политические критики.

Юлия Аликова
