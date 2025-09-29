Городовой / Город / Петербургский дом Кейбеля — куда уходит стиль имперских орденов и рождается архитектурная фантазия
Петербургский дом Кейбеля — куда уходит стиль имперских орденов и рождается архитектурная фантазия

Опубликовано: 29 сентября 2025 19:15
Петербургский дом Кейбеля
Сказка из кирпича: доходный дом превратился в романтический замок.

Фамилия Кейбель хорошо известна в истории ювелирного искусства. Три поколения этой семьи создавали ордена Российской империи — от знаков святого Георгия до серебряных наградных медалей.

Их мастерская формировала стиль наград, а фирма Альберта Юльевича стала одной из крупнейших в стране. Но при всей деловой хватке он был романтиком — и построенный им дом это доказывает.

Сказочный дом

На Большой Зелениной улице стоит "дом с башней Рапунцель". Красная кирпичная башня-эркер будто сошла со страниц братьев Гримм: вот-вот из окна свесится золотая коса. Для конца XIX века это был смелый жест — ведь доходные дома обычно возводились по одному шаблону.

Архитектор и стиль

Дом возвели в 1899–1901 годах по проекту архитектора Густава фон Голи. В стиле поздней эклектики он совместил практичность и декоративность. Башня стала главным акцентом, и дом сразу выделился среди соседей.

Замок и жизнь внутри

Сегодня башня Рапунцель по-прежнему притягивает взгляды прохожих. Но за её стенами — обычные квартиры, где живут самые простые петербуржцы. Это редкий доходный дом, который сумел сохранить и функцию, и романтический образ.

Наследие Кейбеля

Альберт Кейбель вошёл в историю как мастер орденов. Но Петербургу он оставил ещё и "сказочный замок" — дом с башней Рапунцель, напоминающий, что даже в кирпичных стенах доходного дома может жить романтика.

Автор:
Елизавета Астахова
