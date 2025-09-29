Городовой / Город / Санкт-Петербург и его тайны: как ротонда на Гороховой собирала рокеров и хранит загадки XVIII века
Санкт-Петербург и его тайны: как ротонда на Гороховой собирала рокеров и хранит загадки XVIII века

Опубликовано: 29 сентября 2025 18:45
Лестница с куполом и колоннами
Лестница с куполом и колоннами подарила дому мистическую славу.

На пересечении Гороховой улицы и набережной Фонтанки стоит дом, который трудно спутать с каким-либо другим. Дом Евменьтева, или дом Яковлевых, получил известность благодаря своей трёхъярусной ротонде — необычной лестнице с куполом, которую многие считают одним из самых мистических мест Петербурга.

История

Здание построили в конце XVIII века для заводчика Саввы Яковлева. Позднее оно переходило из рук в руки, в XIX веке принадлежало Евменьтеву, откуда и пошло одно из его названий.

Первоначальный архитектор достоверно неизвестен; позже к перестройке приложили руку Георгий Винтергальтер и, возможно, Евгений Ферри-де-Пиньи.

Архитектура дома выдержана в стиле классицизма, но главным украшением стала ротонда — круглый парадный вход, появившийся в 1856 году.

Ротонда

Вход в ротонду скрыт во дворе. На первом этаже посетителя встречает вестибюль с колоннами, выше лестничные площадки плавно огибают круглое пространство, завершающееся куполом.

Благодаря своей форме ротонда производит почти театральное впечатление — от строгих колонн до света, льющегося сверху.

Легенды и мифы

О ротонде давно ходят городские легенды. Её связывали с масонскими ритуалами XVIII века, а в советское время — с мистическими историями, которые передавали из уст в уста.

В 1960–1970-х годах здесь собиралась ленинградская молодёжь: рокеры, хиппи, панки. Благодаря хорошей акустике проходили самодеятельные концерты; по легендам, ротонду посещали Константин Кинчев и Виктор Цой.

Автор:
Елизавета Астахова
