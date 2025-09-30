Не Эрмитажем единым: 5 красивых локаций, в которых ощущаешь всю мощь и величие Петербурга

Эрмитаж, Петропавловская крепость, Исаакий и Петергоф давно стали «открыточными» символами Северной столицы. Но у города есть и другая сторона — менее парадная, зато куда более живая и неожидaнная.

Экскурсовод и писатель Николай Сальников составил список мест, которые редко попадают в туристические маршруты, но именно там можно почувствовать Петербург вне глянца.

Особняк Кельха (Дом юриста)

Варвара Кельх, наследница золотопромышленной империи, вложила состояние в превращение обычного дома на улице Чайковского в шедевр архитектурного смешения — от готики до рококо.

Интерьеры до сих пор поражают: беломраморная лестница, витражи Эрнеста Тоде, готическая столовая и зал Фаберже. Особняк закрыт для свободного посещения — попасть внутрь можно только с экскурсией, но оно того стоит.

Владимирский дворец

Флорентийское палаццо на Дворцовой набережной, которое в XIX веке стало «малым императорским двором». Здесь гуляли князья, танцевали под музыку Рахманинова и хранили полотна Репина и Айвазовского.

Сегодня — Дом учёных им. Горького. 300 помещений дворца сохранились почти в первозданном виде: от малиновой гостиной в стиле рококо до мавританского будуара княгини Марии Павловны.

Музей городского электротранспорта

На Васильевском острове можно не только увидеть десятки ретротрамваев и троллейбусов, но и прокатиться на них. Среди экспонатов — легендарная «Американка» ЛМ/ЛП-33, первый советский троллейбус ЯТБ-1 и даже рекордсмен Книги Гиннесса ЛВС-89. Атмосфера музея — живой «машинный зал» истории города.

Музей «Разночинный Петербург»

Без парадного глянца: здесь показывают быт обычных горожан XIX века. Игрушки, одежда, мебель, книги — подлинные вещи людей, живших в узких переулках рядом с Семёновским плацем.

Важный зал — «Блокадная комната семьи Агте», где каждая мелочь напоминает о страшных годах войны.

«Вселенная воды»

Водонапорная башня на Шпалерной — образец того, как индустриальное наследие превращают в музей. Мультимедийные экспозиции рассказывают о воде в природе, организме и городе.

Здесь есть цифровая карта водных запасов планеты, макет подземных коммуникаций Петербурга и целый зал, посвящённый истории водопровода Северной столицы.

Вывод

Петербург не заканчивается на Эрмитаже. Настоящий город открывается там, где вместо толп туристов — редкие экскурсии, вместо «открыточных» кадров — подлинные истории. И именно такие места делают его по-настоящему живым.