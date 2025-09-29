Молчаливые часовые Петербурга: зачем у домов стоят каменные столбики

Они защищали углы от колёс и вдохновляли поэтов на строки.

На улицах Петербурга можно заметить странные столбики у углов зданий и арок. Туристы принимают их за декор и удивляются: зачем городу эти чугунные и гранитные тумбы?

Город с экипажами

В XIX веке Петербург гудел от звона колёс. Кареты бесконечно въезжали во дворы, и фасады домов страдали от ударов. Тогда и появились защитники — массивные столбы, вкопанные по углам. Их прозвали колёсоотбойными тумбами: они принимали на себя удары и спасали здания.

Петербургский дизайн

В других городах такие тумбы были одинаковыми, а здесь — почти каждая особенная.

— На Невском проспекте сохранились тумбы с львиными масками.

— На проспекте Римского-Корсакова — встроенные в здание, будто часть фасада.

— Во дворах встречаются миниатюрные "пушки" и столбики с орнаментами.

Даже утилитарная деталь в Петербурге превращалась в маленькое произведение искусства.

Тумбы в поэзии

Неудивительно, что "молчаливые часовые" вдохновляли и литераторов. Анна Ахматова сравнивала себя с каменной тумбой — символом стойкости. Николай Агнивцев писал, что на каждой тумбе "цветёт шампанский виноград", а Владимир Набоков писал о знакомых дворах и их каменных стражах:

"Какой там двор знакомый есть,

Какие тумбы! Хорошо бы

Туда перешагнуть, пролезть,

Там постоять, где спят сугробы

И плотно сложены дрова... "

Исчезновение и замена

За два века многие тумбы ушли в землю по пояс или стерлись до неузнаваемости. Утраченное в XX–XXI веках заменили новыми: на Конюшенной или Литейном стоят свежие гранитные "часовые".