Обед, подушечку и одеяло не дали: за что оштрафовали авиакомпанию в Петербурге

Инцидент произошел в аэропорту Горно-Алтайска, когда перелет до Санкт-Петербурга был задержан более чем на 9 часов.
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в июле 2025 года самолет авиакомпании Nordwind Airlines не смог вылететь из Горно-Алтайска в течение длительного времени.
Главным нарушением стало то, что авиаперевозчик не предоставил пассажирам гостиничные услуги, что является обязательным в случае длительных задержек.
Штраф за игнорирование прав
Транспортная прокуратура провела проверку по факту инцидента и привлекла перевозчика к административной ответственности. В результате авиакомпания Nordwind Airlines была оштрафована на 30 тысяч рублей.