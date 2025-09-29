Городовой / Город / Обед, подушечку и одеяло не дали: за что оштрафовали авиакомпанию в Петербурге
Обед, подушечку и одеяло не дали: за что оштрафовали авиакомпанию в Петербурге

Опубликовано: 29 сентября 2025 19:30
Салон самолета
globallookpress/ Petrov Sergey; NEWS.ru

Российская авиакомпания столкнулась с административной ответственностью из-за нарушения прав пассажиров во время задержки рейса.

Инцидент произошел в аэропорту Горно-Алтайска, когда перелет до Санкт-Петербурга был задержан более чем на 9 часов.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в июле 2025 года самолет авиакомпании Nordwind Airlines не смог вылететь из Горно-Алтайска в течение длительного времени.

Главным нарушением стало то, что авиаперевозчик не предоставил пассажирам гостиничные услуги, что является обязательным в случае длительных задержек.

Штраф за игнорирование прав

Транспортная прокуратура провела проверку по факту инцидента и привлекла перевозчика к административной ответственности. В результате авиакомпания Nordwind Airlines была оштрафована на 30 тысяч рублей.

Автор:
Ксения Пронина
Город
