«Еще не вечер»: сделают ли проезд по большинству дорог в России платным

Реформа якобы направлена на улучшение дорожной инфраструктуры за счет привлечения средств от реальных пользователей.

Слухи о том, что в ближайшие годы в России готовится серьезное изменение для всех, кто ездит на автомобиле появились недавно в Сети: якобы проезд по большинству дорог может стать платным.

О том, что такую идею рассматривают рассказал замначальника управления регионального развития и реализации национального проекта «Росавтодора» Денис Кирюхин, пишет Смарт-Лаб.

То есть плату с автомобилистов хотят взимать за каждый километр, который они проехали по дорогам.

Как отреагировали в Петербурге?

Новость вызвала резонанс, в том числе и в Петербурге. Местные жители высказали свое недовольство.

«Пусть делать нормально научаться, и не будет дорогого содержания, а то идет работа ради работы»;

«Транспортный налог, стесняюсь спросить на что тогда идет?»

«Чтоб за дороги платить, то они должны быть идеальными, и ввести обратный счет, если машина в яму угодила, быстро обанкротятся», — отметили петербуржцы.

Опровержение

В дело вмешался Минтранс, который опроверг слух о том, что обсуждают введение платного проезда на всех дорогах в России.

Об этом сказал официальный представитель министерства Николай Шестаков. Оказалось, что такой вопрос н рассматривается, а слова Кирюхина — это просто мнение, пишет РГ.

Петербуржцы вдохнули с облечением, но при этом пожаловались на другие проблемы.

«Вот бы еще опровергли повышение цен на парковку»;

«И введение нового утиля, и повышение НДС»;