Городовой / Общество / «Еще не вечер»: сделают ли проезд по большинству дорог в России платным
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Одно из самых грязных мест»: почему люди могут умереть после удаления зуба Общество
Словолитня, картон и космические украшения: где найти уникальный Петербург за пределами путеводителей Город
Мурино и Кудрово — курорт: какой «город-человейник» Ленобласти претендует на звание худшего новостроя Город
«Два раза видела Екатерину II сердитою, и оба раза на княжну Дашкову»: история дружбы, раздоров и одного необычного случая Общество
От музеев в Петербурге до мастер-классов в Суздале: где отдохнуть вместе с ребенком на каникулах Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Истории Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

«Еще не вечер»: сделают ли проезд по большинству дорог в России платным

Опубликовано: 29 сентября 2025 21:00
Дороги
«Еще не вечер»: сделают ли проезд по большинству дорог в России платным
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Реформа якобы направлена на улучшение дорожной инфраструктуры за счет привлечения средств от реальных пользователей.

Слухи о том, что в ближайшие годы в России готовится серьезное изменение для всех, кто ездит на автомобиле появились недавно в Сети: якобы проезд по большинству дорог может стать платным.

О том, что такую идею рассматривают рассказал замначальника управления регионального развития и реализации национального проекта «Росавтодора» Денис Кирюхин, пишет Смарт-Лаб.

То есть плату с автомобилистов хотят взимать за каждый километр, который они проехали по дорогам.

Как отреагировали в Петербурге?

Новость вызвала резонанс, в том числе и в Петербурге. Местные жители высказали свое недовольство.

«Пусть делать нормально научаться, и не будет дорогого содержания, а то идет работа ради работы»;

«Транспортный налог, стесняюсь спросить на что тогда идет?»

«Чтоб за дороги платить, то они должны быть идеальными, и ввести обратный счет, если машина в яму угодила, быстро обанкротятся», — отметили петербуржцы.

Опровержение

В дело вмешался Минтранс, который опроверг слух о том, что обсуждают введение платного проезда на всех дорогах в России.

Об этом сказал официальный представитель министерства Николай Шестаков. Оказалось, что такой вопрос н рассматривается, а слова Кирюхина — это просто мнение, пишет РГ.

Петербуржцы вдохнули с облечением, но при этом пожаловались на другие проблемы.

«Вот бы еще опровергли повышение цен на парковку»;

«И введение нового утиля, и повышение НДС»;

«Слух не просто так ходит. Еще не вечер», — считают петербуржцы.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».