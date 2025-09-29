«Еще не вечер»: сделают ли проезд по большинству дорог в России платным

Слухи о том, что в ближайшие годы в России готовится серьезное изменение для всех, кто ездит на автомобиле появились недавно в Сети: якобы проезд по большинству дорог может стать платным.
О том, что такую идею рассматривают рассказал замначальника управления регионального развития и реализации национального проекта «Росавтодора» Денис Кирюхин, пишет Смарт-Лаб.
То есть плату с автомобилистов хотят взимать за каждый километр, который они проехали по дорогам.
Как отреагировали в Петербурге?
Новость вызвала резонанс, в том числе и в Петербурге. Местные жители высказали свое недовольство.
«Пусть делать нормально научаться, и не будет дорогого содержания, а то идет работа ради работы»;
«Транспортный налог, стесняюсь спросить на что тогда идет?»
«Чтоб за дороги платить, то они должны быть идеальными, и ввести обратный счет, если машина в яму угодила, быстро обанкротятся», — отметили петербуржцы.
Опровержение
В дело вмешался Минтранс, который опроверг слух о том, что обсуждают введение платного проезда на всех дорогах в России.
Об этом сказал официальный представитель министерства Николай Шестаков. Оказалось, что такой вопрос н рассматривается, а слова Кирюхина — это просто мнение, пишет РГ.
Петербуржцы вдохнули с облечением, но при этом пожаловались на другие проблемы.
«Вот бы еще опровергли повышение цен на парковку»;
«И введение нового утиля, и повышение НДС»;
«Слух не просто так ходит. Еще не вечер», — считают петербуржцы.