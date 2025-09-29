«На бал в XIX век с каким-нибудь князем»: куда бы отправились петербуржцы на машине времени

Побывать на балу или посмотреть на Петербург в то время, когда он был главным городом в стране, местным жителям хочется сильнее, чем узнать будущее.

Петербуржцы любят пофантазировать. В соцсети им предложили подумать, в какую эпоху им хотелось бы родиться и почему.

В качестве примера перед пользователями Сети предстали фотографии из будущего, петровская эпоха, времена Римской империи и Московского княжества.

Но жители Северной столицы остались преданы своему городу и его великому прошлому.

«19 век, Санкт-Петербург, балы в особняке, красивые наряды»;

«Я как историк мечтаю побывать в разных эпохах, но ненадолго. Особенно хочется посмотреть жизнь славян до крещения Руси и Петровскую эпоху», — написали жители города на Неве.

Однако не всем прошлое оказалось по нраву: все-таки блага цивилизации сильно повлияли на нас.

«Как представлю, что нет горячей воды льющейся бесконечно, белого трона, отопления, кондиционеров других благ цивилизации. О лекарствах и продуктах питания я вообще молчу, не нужно мне никаких других времен. Наше время вполне устраивает. Хотя, ради интереса, можно было бы сгонять на денек на машине времени, на бал в XIX век с каким-нибудь князем»;

«Главное, не в моменты восстаний»

«Я, конечно, не поэт, но конечно же эпоха Возрождения, когда воспевались женские, пышные формы груди и бедра. А то эти современные, перекаченные мадамы, приводят меня не в вожделение, а в стыд»;

«Частенько бывает мысль, что поздно я родилась. Пугает меня настоящее время. В XIX век, может, не надо, но все же пораньше, чем сейчас» — отметили в соцсети петербуржцы.

В будущем мало кто хотел оказаться, все-таки прошедшие времена завораживают и привлекают, особенно жителей культурной столицы.