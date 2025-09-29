Городовой / Общество / «На бал в XIX век с каким-нибудь князем»: куда бы отправились петербуржцы на машине времени
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Одно из самых грязных мест»: почему люди могут умереть после удаления зуба Общество
Словолитня, картон и космические украшения: где найти уникальный Петербург за пределами путеводителей Город
Мурино и Кудрово — курорт: какой «город-человейник» Ленобласти претендует на звание худшего новостроя Город
«Два раза видела Екатерину II сердитою, и оба раза на княжну Дашкову»: история дружбы, раздоров и одного необычного случая Общество
От музеев в Петербурге до мастер-классов в Суздале: где отдохнуть вместе с ребенком на каникулах Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Истории Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

«На бал в XIX век с каким-нибудь князем»: куда бы отправились петербуржцы на машине времени

Опубликовано: 29 сентября 2025 21:30
Бал, прошлое
«На бал в XIX век с каким-нибудь князем»: куда бы отправились петербуржцы на машине времени
Global Look Press / Russian Look

Побывать на балу или посмотреть на Петербург в то время, когда он был главным городом в стране, местным жителям хочется сильнее, чем узнать будущее.

Петербуржцы любят пофантазировать. В соцсети им предложили подумать, в какую эпоху им хотелось бы родиться и почему.

В качестве примера перед пользователями Сети предстали фотографии из будущего, петровская эпоха, времена Римской империи и Московского княжества.

Но жители Северной столицы остались преданы своему городу и его великому прошлому.

«19 век, Санкт-Петербург, балы в особняке, красивые наряды»;

«Я как историк мечтаю побывать в разных эпохах, но ненадолго. Особенно хочется посмотреть жизнь славян до крещения Руси и Петровскую эпоху», — написали жители города на Неве.

Однако не всем прошлое оказалось по нраву: все-таки блага цивилизации сильно повлияли на нас.

«Как представлю, что нет горячей воды льющейся бесконечно, белого трона, отопления, кондиционеров других благ цивилизации.

О лекарствах и продуктах питания я вообще молчу, не нужно мне никаких других времен. Наше время вполне устраивает.

Хотя, ради интереса, можно было бы сгонять на денек на машине времени, на бал в XIX век с каким-нибудь князем»;

«Главное, не в моменты восстаний»

«Я, конечно, не поэт, но конечно же эпоха Возрождения, когда воспевались женские, пышные формы груди и бедра.

А то эти современные, перекаченные мадамы, приводят меня не в вожделение, а в стыд»;

«Частенько бывает мысль, что поздно я родилась. Пугает меня настоящее время. В XIX век, может, не надо, но все же пораньше, чем сейчас» — отметили в соцсети петербуржцы.

В будущем мало кто хотел оказаться, все-таки прошедшие времена завораживают и привлекают, особенно жителей культурной столицы.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».