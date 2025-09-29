Городовой / Общество / Аромат осени с цитрусовой ноткой: как приготовить идеальное тыквенное варенье
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Одно из самых грязных мест»: почему люди могут умереть после удаления зуба Общество
Словолитня, картон и космические украшения: где найти уникальный Петербург за пределами путеводителей Город
Мурино и Кудрово — курорт: какой «город-человейник» Ленобласти претендует на звание худшего новостроя Город
«Два раза видела Екатерину II сердитою, и оба раза на княжну Дашкову»: история дружбы, раздоров и одного необычного случая Общество
От музеев в Петербурге до мастер-классов в Суздале: где отдохнуть вместе с ребенком на каникулах Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Истории Эксклюзив
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Аромат осени с цитрусовой ноткой: как приготовить идеальное тыквенное варенье

Опубликовано: 29 сентября 2025 09:00
варенье из тыквы
Аромат осени с цитрусовой ноткой: как приготовить идеальное тыквенное варенье
globallookpress/Andrey Turusov

Такое варенье может стать лучшим подарком к столу.

Тыква, этот яркий символ осени, может превратиться в нежнейшее лакомство, особенно если добавить к ней аромат апельсина.

Шеф-повар Алексей Беседин поделился с порталом «Городовой» своим уникальным рецептом тыквенного варенья с апельсином, который обещает стать фаворитом зимних заготовок.

Этот десерт обладает не только прекрасным вкусом, но и удивительным ароматом, который наполнит дом уютом.

Простота и изысканность: рецепт от шефа

Для приготовления этого солнечного лакомства понадобятся всего несколько простых ингредиентов:

  • Тыква — 1 кг
  • Апельсин — 1 шт. (с кожурой, но без косточек)
  • Сахар — 700–800 г
  • Лимонный сок — 1 ст. л.

Магия превращения: от сырых продуктов к янтарному десерту

Процесс приготовления удивительно легок. Сначала тыкву нарезают мелкими кубиками, а апельсин измельчают в блендере до состояния пюре.

Смешав тыкву, апельсиновое пюре, сахар и лимонный сок, массу оставляют настаиваться на 2–3 часа. Это позволяет тыкве выделить сок и пропитаться ароматами.

Тайна прозрачных кусочков: секрет долгого варения

Затем наступает этап варки.

«Варите 30–40 мин на медленном огне до прозрачности кусочков», — акцентирует внимание Алексей Беседин.

Готовое варенье, с насыщенным цветом и ароматом, разливают по стерильным банкам и закатывают.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще