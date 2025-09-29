Аромат осени с цитрусовой ноткой: как приготовить идеальное тыквенное варенье

Новости по теме

Старинный рецепт, проверенный предками: какой природный консервант помогал приготовить варенье на зиму без сахара

Перейти

И без тонны сахара будет вкусно: рецепт полезного варенья на зиму без лишних калорий

Перейти

Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс?

Перейти

Кисло-сладкая симфония: как приготовить маринованную тыкву, которая станет хитом вашего стола

Перейти

Чтобы долежала до Хэллоуина: выбираем правильную тыкву (сгодится и для резьбы, и для каши)

Перейти