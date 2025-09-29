Аромат осени с цитрусовой ноткой: как приготовить идеальное тыквенное варенье

Тыква, этот яркий символ осени, может превратиться в нежнейшее лакомство, особенно если добавить к ней аромат апельсина.
Шеф-повар Алексей Беседин поделился с порталом «Городовой» своим уникальным рецептом тыквенного варенья с апельсином, который обещает стать фаворитом зимних заготовок.
Этот десерт обладает не только прекрасным вкусом, но и удивительным ароматом, который наполнит дом уютом.
Простота и изысканность: рецепт от шефа
Для приготовления этого солнечного лакомства понадобятся всего несколько простых ингредиентов:
- Тыква — 1 кг
- Апельсин — 1 шт. (с кожурой, но без косточек)
- Сахар — 700–800 г
- Лимонный сок — 1 ст. л.
Магия превращения: от сырых продуктов к янтарному десерту
Процесс приготовления удивительно легок. Сначала тыкву нарезают мелкими кубиками, а апельсин измельчают в блендере до состояния пюре.
Смешав тыкву, апельсиновое пюре, сахар и лимонный сок, массу оставляют настаиваться на 2–3 часа. Это позволяет тыкве выделить сок и пропитаться ароматами.
Тайна прозрачных кусочков: секрет долгого варения
Затем наступает этап варки.
«Варите 30–40 мин на медленном огне до прозрачности кусочков», — акцентирует внимание Алексей Беседин.
Готовое варенье, с насыщенным цветом и ароматом, разливают по стерильным банкам и закатывают.