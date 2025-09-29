25 жертв, 6 подозреваемых и еще один причастный: в Ленобласти распутывают клубок поставщиков суррогата

Сотрудники полиции установили возможный источник смертельного суррогатного алкоголя, который стал причиной отравления 25 человек в Ленобласти.
По данным МВД России, предполагаемым поставщиком является коммерческая фирма, расположенная в поселке Трубников Бор. В настоящее время по адресу ее нахождения проводятся обыски.
Уголовное дело
Ранее по делу уже были арестованы шесть подозреваемых.
В их отношении возбуждено уголовное дело по статье о «Производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».