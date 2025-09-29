Городовой / Город / 25 жертв, 6 подозреваемых и еще один причастный: в Ленобласти распутывают клубок поставщиков суррогата
25 жертв, 6 подозреваемых и еще один причастный: в Ленобласти распутывают клубок поставщиков суррогата

Опубликовано: 29 сентября 2025 20:00
Полицейская машина
25 жертв, 6 подозреваемых и еще один причастный: в Ленобласти распутывают клубок поставщиков суррогата
globallookpress/ Shatokhina Natalia

Новый подозреваемый в деле о смертельных отравлениях.

Сотрудники полиции установили возможный источник смертельного суррогатного алкоголя, который стал причиной отравления 25 человек в Ленобласти.

По данным МВД России, предполагаемым поставщиком является коммерческая фирма, расположенная в поселке Трубников Бор. В настоящее время по адресу ее нахождения проводятся обыски.

Уголовное дело

Ранее по делу уже были арестованы шесть подозреваемых.

В их отношении возбуждено уголовное дело по статье о «Производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

Автор:
Ксения Пронина
Город
