«Старейшее учебное заведение, достаточно престижное»: эксперт выделил пять приоритетных колледжей в Петербурге

Несмотря на то, что учебный год только начался, будущие выпускники уже сейчас рассматривают учебные заведения, где бы они хотели получать профессию.
И Санкт-Петербург дает возможность абитуриентам выбрать для себя специальность, которая будет по душе и по силам.
Как же сориентироваться в этом многообразии и что выбрать?
Профориентолог, карьерный консультант Анна Выходцева рассказала «Городовому», какие колледжи в Северной столице самые приоритетные.
«Я бы выделила «Петровский колледж». Это больше техническое направление, например, сварочное производство.
Колледж «Академия управления городской средой, градостроительства и печати». Это экономика, программирование, строительство, дизайн.
Санкт-Петербургский технический колледж Управления и коммерции. Там неплохая экономика, логистика, программирование и даже робототехника.
Ленинградский областной колледж культуры и искусств для творческих специальностей.
И добавлю Морскую Техническую Академию адмирала Сенявина. Она специализируется на подготовке специалистов морского профиля. Это старейшее учебное заведение, достаточно престижное.
«Эти пять колледжей я выделила бы как приоритетные», — говорит эксперт.
При этом карьерный консультант отмечает, что нужно ориентироваться на то, какие задачи у абитуриента.
То есть это может быть студенческая среда, образование с точки зрения его применения, либо более практичные навыки. Все зависит от того, что хочется выпускнику.