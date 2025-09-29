«Старейшее учебное заведение, достаточно престижное»: эксперт выделил пять приоритетных колледжей в Петербурге

При этом важно понимать, что нравится будущему студенту и какие задачи перед ним стоят.

Несмотря на то, что учебный год только начался, будущие выпускники уже сейчас рассматривают учебные заведения, где бы они хотели получать профессию.

И Санкт-Петербург дает возможность абитуриентам выбрать для себя специальность, которая будет по душе и по силам.

Как же сориентироваться в этом многообразии и что выбрать?

Профориентолог, карьерный консультант Анна Выходцева рассказала «Городовому», какие колледжи в Северной столице самые приоритетные.

«Я бы выделила «Петровский колледж». Это больше техническое направление, например, сварочное производство. Колледж «Академия управления городской средой, градостроительства и печати». Это экономика, программирование, строительство, дизайн. Санкт-Петербургский технический колледж Управления и коммерции. Там неплохая экономика, логистика, программирование и даже робототехника. Ленинградский областной колледж культуры и искусств для творческих специальностей. И добавлю Морскую Техническую Академию адмирала Сенявина. Она специализируется на подготовке специалистов морского профиля. Это старейшее учебное заведение, достаточно престижное. «Эти пять колледжей я выделила бы как приоритетные», — говорит эксперт.

При этом карьерный консультант отмечает, что нужно ориентироваться на то, какие задачи у абитуриента.

То есть это может быть студенческая среда, образование с точки зрения его применения, либо более практичные навыки. Все зависит от того, что хочется выпускнику.